"Потужні" енергетичні санкції на початку 2024 зменшили б можливості орків на осінь 2024, а ці ж самі санкції у 2023 можливо б взагалі серйозно зламали б російські плани на 2024.

У книзі "Війна" Вудворд показує, як Байден і команда парились лише одним - "не допустити ядерної війни", а відповідно — такої поразки Путіна, при якій вона стане можливою. Водночас їхня стратегія була в тому, щоб надати нам рівно стільки, щоб Путін не переміг. В останні дні Байден вирішив сам продемонструвати весь ідіотизм цього підходу. Надавши нам дозвіл на враження російської території, виділивши максимальну підтримку і ввівши "потужні" санкції — він не отримав ядерної війни, тобто він міг це все зробити раніше, але не зробив.

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Цей тупий підхід призвів до "пастки Байдена", в яку потрапила Україна. Річ у тому, що Росія ніяк не може виграти війну проти Заходу в довгостроковій перспективі. Не можна порівнювати ресурси Заходу і цієї "бензоколонки", як висловився славний Маккейн. Це неможливо навіть з допомогою Китаю і цін на нафту.

Війна на виснаження завжди буде стратегічно програною для росіян, але є одне але. З кожним роком росіяни все менше будуть конкурувати з Заходом в питанні снарядів, обсягів техніки, якості техніки, дронів тощо, і ми, як реципієнт цього всього з кожним роком можемо почати домінувати над орками в цих питаннях. Та є питання, в якому ми ніколи не зможемо домінувати — це людський ресурс. І саме в цьому є "пастка Байдена": ми можемо виграти цю війну в довгострокову технологіями та допомогою Заходу, але програємо її швидше через брак людей...

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Надати нам літаки у 2022 році, надати дозволи ударів по російській території, ввести найжорсткіші санкції до нашого контрнаступу — зберегло б нам десятки тисяч життів наших воїнів. Це або сприяло б вже завершенню війни, або точно дозволило б нам її вести до того часу, поки Росія почне обвалюватись. Саме з цих причин, команда Байдена почала публічного говорити про зниження мобілізаційного віку.

На жаль, реальність є такою, щоб вистояти в цій війні ми маємо мобілізувати більше людей, в тому числі й через "пастку Байдена". І єдиним рішенням для цього є зниження мобілізаційного віку. Час працює проти Путіна, у всьому крім людей. Зниження мобілізаційного віку є сигналом для нього, що він не виграє. Є сигналом для Трампа, що ми будемо боротися за своє майбутнє і нас не варто списувати з рахунків.

Я знаю, що у мене мало для вас хороших новин, але я точно залишаюсь при думці, що ми можемо вийти з цієї війни переможцями. Ні, для мене це не кордони 91 року. Не розгром російської армії. Для мене це тільки про одне — збереження нашої держави з сильною армією. Досягнення цього буде нашою перемогою.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист