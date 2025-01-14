Хоча в одному він має рацію: якщо пріоритетом № 1 для Байдена насправді було уникнення війни між Росією і США, і підтримка України постійно надавалася з поправкою на цей пріоритет (ще й з 500% запасом обережності "про всяк випадок"), похідним від цього справді мусило бути стримування України від будь-яких дій, які могли спровокувати Путіна на застосування по Україні тактичної ядерної зброї.

Не тому, що це загрожувало США, а тому, що США не могли залишити це без реакції, щоби світ не отримав "урок безкарності" таких дій — а вже ця реакція (наприклад, удар по якихось силах РФ неядерною зброєю) цілком могла привести до тієї самої війни, уникнення якої явно було для Байдена пріоритетом № 1.

Чим в деяких критичних ситуаціях успішно користувався Путін для шантажу.

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