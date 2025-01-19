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Головна Економіка "Це імітація діяльності, яка направлена не проти тих, хто ухиляється від сплати податків на мільйони": аналітик Несходовський про ідею розкриття банківської таємниці
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"Це імітація діяльності, яка направлена не проти тих, хто ухиляється від сплати податків на мільйони": аналітик Несходовський про ідею розкриття банківської таємниці

Віталій Бесараб
19 січня, 2025 неділя
11:29
Економіка Гривня, гривні, гроші

Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський вважає, що розкриття банківської таємниці для податкової призведе до перевірок дрібних підприємців, а не тих, хто ухиляється від сплати податків на мільйони гривень

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Коли міністр Марченко говорить про те, що якщо українці чесно працюють й можна спокійно скасовувати банківську таємницю, то це виглядає, як підміна понять й перенесення відповідальності. Свого часу, коли здійснюється контроль над доходами чиновників, вводиться податкове декларування і для того, щоб цей контроль якісь розмити, то збільшується кількість тих, кого перевіряють. Тобто, замість того, щоб перевіряти кілька тисяч платників податків, кількість перевірок збільшують до сотні тисяч", - пояснив Несходовський.

Аналітик пояснив, що після рішення розкрити банківську таємницю податкова може оштрафувати навіть за продаж кількох речей в соцмережах чи маркетплейсах.

"Зараз в Україні хочуть розмити такий контроль, збільшуючи кількість перевіряючих до чисельності всієї країни. Як результат такого контролю це призведе до того, аби перевіряти тих, хто може ухилятись від сплати податків на мільйони, податкова буде хапати дрібних підприємців. Тобто, якщо особа продала кілька речей через соціальні мережі, або маркетплейси, то за це податкова може виписувати штраф. На мою думку, це бурхлива імітація контролюючої діяльності. Свого часу податкова говорила, що у зв'язку з мораторієм на перевірки, який був введений на початку війни, в них немає достатньо засобів, щоб здійснювати перевірки. Разом з тим, коли їм дали можливість перевіряти тих, хто торгує підакцизними товарами, то ми не побачили зняття повністю таких перевірок. Тобто, жодного покращення боротьби з тими, хто ухиляється від сплати податків з торгівлі підакцизними товарами немає", - додав він.
 

Теги:
Суспільство
Україна
податки
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