Один з принципів ведення бізнесу Трампа - "ніколи не визнавай свою поразку". Звідси події в Капітолії 06.01.2021. Звісно, на межі й навіть за межею фолу, але в кінцевому підсумку Трамп чесно виграв нові вибори. Спрацювало.

Інший принцип ведення бізнесу Трампа - "тисни, поки піддається; коли вже нема куди тиснути далі, сідай домовлятися". Його гучні заяви — це лише один із засобів тиску для формування найкращої переговорної позиції.

Не знаю, чи так буде з Росією (чи не злякається тут Трамп надто тиснути), але з НАТО вийшло саме так: Трамп своїми гучними заявами налякав союзників; ті, налякані, заворушилися і вперше за багато десятиліть стали хоч трохи самі перейматися власною безпекою. І це дуже добре одразу з кількох причин: США вже давно "не витягують" самотужки як "світовий поліціянт" ні в економічному, ні у військовому плані;

коли Європа взагалі не піклується про власну безпеку, бо за все заплатять і всіх прикриють США;

це не дуже справедливо стосовно США, у т.ч. в суто економічному плані,

також погано для безпеки в Євразії та світі загалом. Читайте також: Чому Трамп — реакція на хворобу, але не ліки Тому, коли Трамп каже в інтерв'ю, що він "врятував НАТО", в цьому є рація: він реанімував блок, який з "євроатлантичного" практично перетворився на "США плюс".

Те саме з Канадою, Гренландією і Панамою: вийде буквально реалізувати ці заяви (що надзвичайно малоймовірно) - Трамп, звісно, від цього не відмовиться; а не вийде — тиск покаже, яку реальну найвигіднішу для США угоду можна буде витиснути в усіх цих напрямах.