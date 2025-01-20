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Ексклюзив

В деталях плану Трампа немає, але обриси вимальовуються: політик Рибачук щодо можливого формату припинення війни в Україні

Ірена Моляр
20 січня, 2025 понедiлок
12:42
Війна з Росією Олег Рибачук

Політик Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій, віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005), зазначив, що на тлі врегулювання ситуації на Близькому Сході у зовнішній політиці США значно більше уваги буде приділено Україні

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз багато спостерігачів кажуть, що на хвилі того, що вдалося зупинити гарячу фазу в Ізраїлі, дуже природно і бажано для Трампа буде продемонструвати те саме щодо України. Тому що питання Близького Сходу та України – два ключових питання на порядку денному зовнішньої політики. З одного боку, для нас це полегшення, бо з радара Трампа зникає серйозність зусиль, які потрібно було б спрямувати на ізраїльсько-арабський конфлікт, відповідно, значно більше уваги буде приділено Україні. Питання України не зникає з порядку денного", - зауважив Олег Рибачук.

За його словами, з'явилася новина, яку активно обговорюють, що Трамп дав доручення своїм помічникам організувати телефонну розмову з Путіним, але про саму зустріч говорять обережніше. Адже залежно від того, що буде досягнуто під час цієї розмови, можна буде говорити про зустріч за декілька місяців.

"В деталях ще плану Трампа немає, хоча обриси вимальовуються. Повторюється, що приблизно 20% окупованої Росією території України залишаться тимчасово під впливом РФ, що лінія розмежування зафіксується, по якій будуть здійснені якісь заходи безпеки. Зокрема, американці досить логічно повторюють, що успіх питання безпеки України буде значною мірою залежати від європейців. Якщо європейці будуть готові взяти на себе значну частину, як вони кажуть "ціни за це перемир'я", тобто фінансувати, послати свої миротворчі сили, то США за таких умов буде фінансувати з сьогоднішніх 50% десь 20%, щоб тримати тимчасовий кордон і не давати війні розгорнутися знову", - прокоментував політик.

Рибачук додав, що команда Трампа готує два пакети для Росії. Один – якщо РФ проявить ознаки здорового глузду і піде на компроміси, тоді санкції послаблять, а інший – якщо ні, будуть жорсткіші санкції. Тобто приблизно та ситуація, яка була, зберігатиметься і на сьогодні.

  • 7 січня Трамп заявив, що Путін має намір з ним зустрітись. Проте виключив можливу зустріч до інавгурації.
  • За інформацією Reuters, наразі йде підготовка до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.
  • Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що той готовий до зустрічі з Трампом без попередніх умов.
  • 14 січня Трамп пояснив, чому не зустрівся з російським диктатором до інавгурації та заявив, що зустріч відбудеться після його вступу на посаду.
  • 20 січня стало відомо, що у CNN із посиланням на джерела розповіли про доручення новообраного президента США Дональда Трампа  своїм помічникам організувати телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним через "декілька днів" після інавгурації.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Європа
Ізраїль
Близький Схід
Дональд Трамп
США
миротворча місія
переговори з РФ
допомога США Україні
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