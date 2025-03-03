Кримські татари – ключ до повернення Криму, – Микола Княжицький

Політик наголосив, що історична несправедливість щодо кримських татар триває десятиліттями, а Україна мала зробити більше, щоб забезпечити їхні права. "Ми дуже мало зробили для того, щоб не сталося в Криму того, що відбулося. Ми мали надати їм національно-територіальну автономію від самого початку", – вважає він.

Княжицький підкреслив, що світ має почути голос кримських татар, адже це зміцнить позицію України в боротьбі за Крим на міжнародному рівні «Коли ми кажемо світу: “Крим – це частина України, тому що Крим – це українська і кримськотатарська земля, а не російська”, то світ нас почує, бо ми захищаємо права нації», – зазначив депутат.

"Зараз всі говорять про перемовини, про мир, про замороження конфлікту. А що буде з землями? А що буде з Кримом? Якщо Крим залишиться російським, цей народ знищиться і ми маємо усвідомити, що це буде наша відповідальність, бо ми, українці, не захистили їхні права і не підняли це питання перед світом”, - резюмує Княжицький.

Фільм "Крим: на своїй, не своїй землі" висвітлює події від депортації кримських татар у 1944 році до сьогоднішнього опору окупації, показуючи їхню роль у боротьбі за український Крим. Стрічку можна переглянути онлайн на Youtube-каналі “Микола Княжицький”. Творці цього кіно сподіваються, що воно стане ще одним аргументом у боротьбі за деокупацію Криму.

