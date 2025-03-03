На столі є декілька пропозицій щодо припинення вогню в Україні, - речник Стармера
Наразі на столі є декілька ймовірних пропозицій для припинення вогню в Україні
Про це заявив речник премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, передає Reuters.
Така заява Лондона пролунала після оголошення ідеї президентом Франції Еммануелем Макроном про "часткове перемирʼя" у небі, на морі й щодо енергетичної інфраструктури".
"Очевидно, що на столі є кілька варіантів. Я просто не хочу вдаватися до коментарів щодо цих варіантів", - сказав речник Стармера.
Інформаційне агентство нагадує, що 2 березня в Лондоні відбувся саміт лідерів ЄС, присвячений Україні. За його підсумками очільник уряду Британії повідомив про домовленість розробити мирний план щодо Києва й представити його США.
- 2 березня Макрон озвучив свій план для України: кілька тижнів перемовин, далі повітряне, морське та енергетичне перемир'я на місяць, а потім введення миротворців.
- Наступного дня в британському уряді повідомили, що Лондон і Париж не погодили бачення спільної ідеї "часткового перемирʼя" в Україні.
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