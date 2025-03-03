На столі є декілька пропозицій щодо припинення вогню в Україні, - речник Стармера

Про це заявив речник премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, передає Reuters.

Така заява Лондона пролунала після оголошення ідеї президентом Франції Еммануелем Макроном про "часткове перемирʼя" у небі, на морі й щодо енергетичної інфраструктури".

"Очевидно, що на столі є кілька варіантів. Я просто не хочу вдаватися до коментарів щодо цих варіантів", - сказав речник Стармера.

Інформаційне агентство нагадує, що 2 березня в Лондоні відбувся саміт лідерів ЄС, присвячений Україні. За його підсумками очільник уряду Британії повідомив про домовленість розробити мирний план щодо Києва й представити його США.