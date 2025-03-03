У Лондоні заявили, що Британія і Франція не узгодили план щодо "часткового перемирʼя" в Україні

Про це заявив ​​міністр збройних сил Великої Британії Люк Поллард, передає "Європейська правда".

За його словами, Британія й Франція наразі не мають бачення ідеї перемирʼя в Україні на місяць "у небі, на морі й щодо енергетичної інфраструктури", про що раніше говорив Макрон.

"Домовленості про те, як може виглядати перемир’я, не було", - сказав Поллард.

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Він підкреслив, що є "багато різних варіантів, які будуть поглиблено обговорюватися з американськими і європейськими партнерами, але ідею про перемир’я на місяць не погодили".