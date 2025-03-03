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"Незалежність Канади є пріоритетом": король Чарльз ІІІ влаштував авдієнцію Трюдо

Дар'я Куркіна
3 березня, 2025 понедiлок
18:45
Світ Король Чарльз і премʼєр Канади Трюдо

Король Великої Британії Чарльз ІІІ 3 березня прийняв премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо на приватній авдієнції в королівській резиденції Сандрінгем

Зміст

Про це повідомляє Associated Press.

Посадовці Сполученого Королівства не уточнювали подробиць зустрічі Чарльза ІІІ і Трюдо, однак вважається, що вони обговорювали погрози президента США Дональда Трампа приєднати Канаду й зробити її 51-м штатом.

Зокрема, раніше глава канадського уряду казав, що порушить з королем "важливі питання для Канади та канадців, і я можу сказати вам, що для канадців немає нічого важливішого, ніж відстоювати наш суверенітет та нашу незалежність як нації", цитує Reuters.

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Зазначено, що в Канаді критикували короля за мовчання про заяви Трампа щодо держави.

Експремʼєр-міністр Альберти заявляв: "Канадці розчаровані тим, що король Чарльз не прокоментував" погрози Трампа.

"Уряд Канади повинен попросити главу держави підкреслити канадський суверенітет", - додав він.

Політика Трампа щодо Канади

29 листопада минулого року Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25-відсоткові торговельні мита Вашингтона вб’ють канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.

10 грудня Трамп назвав у своїй соцмережі канадського Трюдо "губернатором величного штату Канада". 18 грудня він знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна. Згодом, 2 лютого, президент США повторив бажання, що "Канада повинна стати нашим омріяним 51-м штатом".

У Білому домі 31 січня повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

2 лютого прем'єр Канади Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США, а президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита на всі товари, що надходять із Мексики.

Через два дні Трюдо після розмови з Трампом заявив, що США на місяць відкладутьзапровадження мита на канадські товари.

7 лютого канадський прем'єр заявив, що бажання Трампа приєднати країну до США "є реальними" через велику кількість критично важливих корисних копалин.

Теги:
Новини
політика
Канада
Дональд Трамп
Джастін Трюдо
США
Велика Британiя
Чарльз ІІІ
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