Трюдо назвав намір Трампа поглинути Канаду "реальними" через велику кількість критично важливих корисних копалин

Про це інформує Bloomberg.

Трюдо зробив свої коментарі під час зустрічі з бізнес-лідерами та політиками в Торонто, де обговорювали, як Канада може диверсифікувати свою економічну співпрацю зі США на фоні останніх заяв Трампа про тарифи.

У виданні зазначили, що попри те, що раніше Трамп заявляв про намір зробити Канаду 51-м штатом США, канадські урядовці сприймали це як жарт, допоки американський президент не пообіцяв використовувати "економічну силу" для примушування до співпраці і назвав канадський кордон "штучною лінією".

Канада володіє широким спектром критично важливих мінералів, необхідних для виробництва сучасних технологій, таких як мобільні телефони, акумулятори для електромобілів та оборонні програми.

"Вони дуже добре знають про наші ресурси, про те, що ми маємо, і вони дуже хочуть мати можливість отримати вигоду з цього, - заявив Трюдо. - Але Трамп має на увазі, що один з найпростіших способів зробити це - поглинути нашу країну. І це реальна річ".

Політика Трампа щодо Канади

29 листопада минулого року Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25-відсоткові торговельні мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.

10 грудня Трамп назвав у своїй соцмережі канадського Трюдо "губернатором величного штату Канада". 18 грудня він знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна. Згодом, 2 лютого, президент США повторив бажання, що "Канада повинна стати нашим омріяним 51-м штатом".

У Білому домі 31 січня повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

2 лютого прем'єр Канади Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США, а президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита на всі товари, що надходять із Мексики.

Через два дні Трюдо після розмови з Трампом заявив, що США на місяць відкладуть запровадження мита на канадські товари.