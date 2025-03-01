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Заяви Трампа щодо Канади виглядають, як сценарій ФСБ для ліквідації НАТО і ЄС, - британський експерт Грант

Тетяна Нижник
1 березня, 2025 субота
19:15
Світ Володимир Путін та Дональд Трамп

Полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант зазначив, що висловлювання Трампа щодо Канади та можливість її анексії викликають занепокоєння

Зміст

Про це він розповів в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"Це звучить як сценарій, написаний ФСБ.  Усе це виглядає як частина ширшої стратегії з ліквідації західних організацій – НАТО, Європейського Союзу, Співдружності націй, Світового банку. Путін прагне їхнього розпаду, адже в такому разі він зможе скористатися хаосом і почати збирати уламки", - зазначив Грант.

За його словами, складається враження, що Трамп, свідомо чи ні, діє як його пособник, допомагаючи послабити ці структури. 

"Я переконаний, що Велика Британія залишатиметься непохитною у своїй позиції та підтримає Канаду й Австралію, якщо Трамп наважиться зробити реальні кроки у цьому напрямку", - додав він.

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Британський експерт вважає, що зараз ми повинні покладатися на силу духу та порядність американського народу. У Сполучених Штатах є багато розсудливих і відповідальних людей, які глибоко обурені не лише тим, як Трамп поводиться з ними, але й тим, як він представляє їх на міжнародній арені.  

"У Конгресі вже лунають голоси: я не обирав вас для того, щоб ви створювали цей хаос. Я не обирав вас, щоб ви руйнували наші відносини з союзниками. Залишається сподіватися, що Америка знайде в собі сили врегулювати цю ситуацію, коли йдеться про Трампа. Однак варто бути готовими: якщо їм це не вдасться, нас усіх очікують надзвичайно серйозні випробування", - резюмував він.

Політика Трампа щодо Канади

29 листопада минулого року Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25-відсоткові торговельні мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.

10 грудня Трамп назвав у своїй соцмережі канадського Трюдо "губернатором величного штату Канада". 18 грудня він знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна. Згодом, 2 лютого, президент США повторив бажання, що "Канада повинна стати нашим омріяним 51-м штатом".

У Білому домі 31 січня повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

2 лютого прем'єр Канади Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США, а президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита на всі товари, що надходять із Мексики.

Через два дні Трюдо після розмови з Трампом заявив, що США на місяць відкладуть запровадження мита на канадські товари.

3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би" їй лише Китай.

Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС. Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США. 

3 лютого президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що мита США на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум зобов’язалася збільшити кількість правоохоронців на кордоні США, щоб припинити потік наркотиків. Про аналогічні домовленості з Трампом повідомив прем'єр Канади Джастін Трюдо. 

Наступного дня Трамп заявив, що планує провести переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо впровадження мита.

4 лютого Китай запровадив мита в розмірі 10% на нафту і сільськогосподарську техніку зі США, а також 15% на вугілля і скраплений природний газ.

11 лютого Трамп розпорядився ввести 25% мита на імпорт сталі та алюмінію.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз вживатиме заходів у відповідь на запровадження нових мит з боку США, назвавши їх невиправданими. 

Теги:
Новини
ЄС
Володимир Путін
Канада
Австралія
ФСБ
Дональд Трамп
НАТО
США
Велика Британiя
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