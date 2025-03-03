Орбан: лідери ЄС під час саміту в Лондоні "вирішили, що хочуть продовжувати війну" в Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що європейські лідери під час саміту в Лондоні "вирішили продовжувати війну замість того, щоб обрати мир"
Про це він написав у Х.
"Сьогодні в Лондоні європейські лідери вирішили, що вони хочуть продовжувати війну замість того, щоб обрати мир. Вони вирішили, що Україна повинна продовжувати війну", - заявив угорський прем'єр.
За його словами, це "погано, небезпечно і помилково".
"Це погано, небезпечно і помилково. Угорщина залишається на боці миру. Ceterum censeo", - додав Орбан.
- У неділю, 2 березня, у Лондоні відбувся саміт європейських лідерів щодо захисту України та Європи від російської агресії за умов нового курсу США на геополітичну самоізоляцію.
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