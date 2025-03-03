Орбан: лідери ЄС під час саміту в Лондоні "вирішили, що хочуть продовжувати війну" в Україні

Про це він написав у Х.

"Сьогодні в Лондоні європейські лідери вирішили, що вони хочуть продовжувати війну замість того, щоб обрати мир. Вони вирішили, що Україна повинна продовжувати війну", - заявив угорський прем'єр.

За його словами, це "погано, небезпечно і помилково".

"Це погано, небезпечно і помилково. Угорщина залишається на боці миру. Ceterum censeo", - додав Орбан.