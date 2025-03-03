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Огляд

"Тіньовий флот" РФ, КНДР, "гаманці" Путіна: на що націлений найбільший пакет санкцій Великої Британії за час повномасштабного вторгнення

Володимир Федорович
3 березня, 2025 понедiлок
18:00
санкції проти Росії санкції

У третю річницю повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого 2025 року, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував черговий пакет санкцій, які запровадили, аби послабити військову машину Путіна

Зміст

Еспресо проаналізує новий та наймасштабніший санкційний пакет Великої Британії, який підкріпили військовою підтримкою на 4,5 млрд фунтів.

Інтернаціональність санкцій або не Росією єдиною

Згідно з заявою міністра закордонних справ Сполученого Королівства Девіда Леммі, призначення нових обмежень – "розмиття їхньої (ред. – російської) військової машини та зменшення доходів, що розпалюють вогонь руйнування в Україні". 

міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, фото: Getty Images

Китай, Казахстан, Киргизстан, Індія, Туреччина, Таїланд, Німеччина, КНДР – це перелік країн, у яких зареєстровані юридичні та фізичні особи, які потрапили під санкційні обмеження Британії.

Одним із найбільших суб’єктів обмежень, який виокремлюють навіть на інтернет-ресурсах уряду Великої Британії – киргизстанський "Керемет Банк". В офіційному зверненні йдеться, що ця структура тісно пов’язана з російським фінансовим сектором. Однак більше деталей щодо установи та шляхів, якими росіяни її використовують, повідомили у Департаменті фінансів США. Там також на початку 2025 року вирішили накласти обмеження на цей банк, вказуючи на його зв’язок з російським підсанкційним "Промсвязьбанком", який журналісти DW пов’язують з молдовським олігархом та проросійським політиком Іланом Шором.

"Ці фірми, попри санкційні обмеження, дають змогу російському бізнесу бути присутнім на міжнародних ринках, вести розрахунки, отримувати кредити, позики, послуги з адміністрування платіжних систем", – йдеться в матеріалі Deutsche Welle з посиланням на розслідування "Rise Молдова".

За даними Штатів, як мінімум з літа 2024 року російські посадовці та управлінці "Промсвязьбанку" мають вплив на "Керемет", що допомагає обходити фінансові обмеження, накладені на країну-агресорку. 

Суттєво новий пакет також зачепив і Китай, який є найбільшим постачальником військового обладнання до Росії. Йдеться про 10 компаній, що, не враховуючи російських, є найбільшою цифрою у списку зі 107 суб’єктів. 

Окрім того, ще у переліку присутні по одній юридичній особі з Індії, Туреччини та ОАЕ, а також дві компанії із Таїланду. 

Що цікаво, у санкційному пакеті є і ще одна країна Європи – Німеччина, а саме логістична компанія EKC.AG, яка дислокується у Вюрцбурзі. 

"Компанія торгує сировиною, а також є частиною мережі постачання російського промислового сектору критично важливими мінералами, які необхідні для виготовлення озброєння", – йдеться у зведеному санкційному списку ВБ від 24 лютого 2025 року. 

Попри свою німецьку юридичну адресу, співзасновниками та керівниками компанії є росіяни Владімір Платунов та Євгєній Порохня.

Окремо також варто виділити й ще декілька пунктів списку – чиновники КНДР.  Зокрема, йдеться про міністра оборони Но Кван Чхоля, трьох відповідальних за війська КНДР в Росії офіцерів та інженера Рі Сонг Джина, який допомагає у розробці ракет та зброї для РФ.  

Активізація боротьби з "Тіньовим флотом" 

тіньовий флот росії

Нафтовий танкер Eagle S стоїть на якорі біля порту Кілпілахті в Порвоо, у Фінській затоці, 7 січня 2025 року. Фото: Getty Images

Як заявляла у грудні торік старша наукова співробітниця Атлантичної ради та колумністка POLITICO Елізабет Броу, "тіньовий флот РФ" стрімко зростає, і Росія може його використовувати не лише для транспортування нафти, а й військових вантажів. 

"Відповідно до даних CREA (Центр досліджень енергетики та чистого повітря), у листопаді 2024 року 369 суден експортували російську нафту та нафтопродукти, з яких 206 були "тіньовими" танкерами, якими транспортується близько 80% морського нафтового експорту Росії. Враховуючи дані Bloomberg станом на кінець листопада, якщо РФ перевозила морем в середньому 150 тис. барелів на добу, то близько 120 тис. барелів на добу перевозилось тіньовим флотом", – розповідала раніше у коментарі "Еспресо" генеральна менеджерка у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко.

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Маючи інформацію про масштаби флоту із суднами, які плавають під "тіньовими" прапорами, цілий розділ нового санкційного списку присвятили цій проблемі. Йдеться про 40 кораблів, які не зможуть встановлювати юридичні та фінансові стосунки з Британією, а відтак і безпроблемно заходити у води, які перебувають під юрисдикцією Її Величності. 

За останні шість місяців вказані судна перевезли російських нафтопродуктів на суму понад 5 мільярдів доларів. 

Також на урядовому порталі зазначили, що загальна кількість нафтових танкерів, які потрапили під санкції Великої Британії, досягла 133 суден, що є найвищим показником серед усіх країн Європи. 

Енергетичні магнати та "гаманці" уряду Путіна

Окрім нафтових танкерів та іноземних юросіб, санкції торкнулись і російських бізнесменів та так званих "нових клептократів", які тісно пов’язані з Володимиром Путіним та його шляхами для обходу попередніх обмежень. 

Найвідоміший з них – це один з найзаможніших чоловіків РФ Роман Троценко, статки якого оцінюють у 2,2 млрд фунтів стерлінгів. Останній є засновником та головою правління "Корпорації АЕОН", яка займається менеджментом портів, аеропортів та нерухомістю. 

Проте не логістикою єдиною. Згідно з даними war-proekt.media, компанії Троценка займались постачанням аміачної селітри, яку використовують для створення вибухівки, зокрема її головного складника – тротилу. Також олігарх забезпечував державний науково-дослідний інститут "Крісталл" диметилформамідом та сірчаною й азотною кислотами. Усі ці складники використовують для створення боєприпасів та вибухівки, яку згодом активно використовують для атак на позиції ЗСУ та нищення українських міст. Таким чином бізнесмена Троценка, за посередництва його компаній, вважають причетним до виготовлення понад 20 найменувань озброєння. 

Серед інших бізнес-партнерів російського режиму, які потрапили під останні британські санкції – 13 російських юридичних та фізичних осіб. Це і декілька IT-гігантів, які працюють на російський ВПК, і Ніколай Буінов, який є одним з найбільших інвесторів Росії у 2023 році, і кримська "Грант Трейд", яка займається передачею передових європейських та азійських технологій до РФ, і власниця луганської "ГОК Енергококс", яка видобуває українське вугілля на підконтрольній росії території, Софія Беліченко, і колишній CEO "Роснєфті" Едуард Худаінатов. 

Окремої уваги заслуговує пропагандистське медіа "Царьград" та його генеральна директорка Наталія Тьюріна. Йдеться про так званий "православний" телеканал, який заснував олігарх та один з "архітекторів російського світу" Констянин Малофєєв.   

Констянин Малофєєв,фото: Вікіпедія

Та не лише російський бізнес, але й офіційні особи режиму зазнали обмежень. До таких зарахували сенатора від Кабардино-Балканської республіки Арсена Канокова та заступника міністра МНС РФ й колишнього головного прокурора Москви Дениса Попова.

Яким чином санкційні обмеження можуть змінити ситуацію та консолідація проти "вісі зла"

Враховуючи останній пакет санкцій, Велика Британія наразі наклала обмеження на понад 2 тис. організацій та осіб.  За словами глави МЗС Британії Девіда Леммі, зараз настав час для Європи подвоїти підтримку України.

"Поза полем бою ми працюватимемо з США та європейськими партнерами, щоб досягти стійкого, справедливого миру, і при цьому залишаючись чіткими, що нічого не може бути в Україні без України", – розповів Леммі, передає DW.

Натомість у Росії відреагували на цей пакет ще до його повноцінного офіційного анонсу. За словами очільника партії ЛДПР та голови комітету з міжнародних справ Леоніда Слуцького, черговий список обмежень – це лише "піар-акція".

"Європейські лідери активно намагаються чинити спротив адміністрації Трампа в питанні врегулювання конфлікту в Україні, а також продовжують захищати українського лідера Володимира Зеленського", – сказав депутат. 

Варто зазначити, того ж дня, 24 лютого 2025 року, Єврорада проінформувала про новий, 16, пакет санкцій проти Росії та Путіна. До списку додали ще 74 судна "тіньового флоту РФ", вперше ввели заборону на транзакції для фінансових установ за межами Росії, які використовують систему передачі фінансових повідомлень Центробанку РФ, 13 російських банків відключать від системи SWIFT, ще 53 суб’єкти, які розташовані поза Росією, зазнали обмежень через співпрацю з урядом Путіна та сприяння у вторгненні в Україну. 

Відтак ми бачимо, що нехай Росії й вдається знаходити шляхи для обходу санкцій, та Європа продовжуватиме консолідовано "перекривати" потоки газових та нафтових грошей, перешкоджатиме промисловому шпіонажу та забезпеченню російського ВПК важливою сировиною та технікою.  

Також важливо підкреслити, що з кожним списком та пакетом санкції все частіше спрямовані на фізичних та юридичних осіб, які перебувають за межами Росії. Таким чином Європейський союз показує, що ані країни третього світу, ані серйозні гравці на геополітичній карті, не зможуть без перепон продовжувати працювати з країнами, які зазіхають на світовий порядок. 

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Економіка
санкції ЄС проти Росії
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