"Він не втручається в українську політику": міністр торгівлі США відповів, чи хоче Трамп відставки Зеленського

Про це він сказав CNN.

На запитання, чи хоче Трамп, щоб Зеленський пішов у відставку, Лутнік швидко відповів: "Ні, він не втручається в українську політику. Він хоче бути миротворцем".

Щодо потенційних наступних кроків і припинення допомоги Україні Лутнік запевнив, що Трамп "обдумає, що робити і як відповідати".

"Трамп збирається з’ясувати, які інструменти він може використати щодо Росії, а які — щодо України, щоб залучити їх до столу переговорів", — сказав міністр торгівлі США.