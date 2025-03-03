"Він не втручається в українську політику": міністр торгівлі США відповів, чи хоче Трамп відставки Зеленського
Міністр торгівлі США Говард Лютник вважає, що президент США Дональд Трамп не хоче, щоб президент України Володимир Зеленський йшов у відставку
Про це він сказав CNN.
На запитання, чи хоче Трамп, щоб Зеленський пішов у відставку, Лутнік швидко відповів: "Ні, він не втручається в українську політику. Він хоче бути миротворцем".
Щодо потенційних наступних кроків і припинення допомоги Україні Лутнік запевнив, що Трамп "обдумає, що робити і як відповідати".
"Трамп збирається з’ясувати, які інструменти він може використати щодо Росії, а які — щодо України, щоб залучити їх до столу переговорів", — сказав міністр торгівлі США.
- Водночас міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що його країна не надаватиме Україні гроші, якщо вона "не буде прагнути миру".
- Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву українського лідера Володимира Зеленського про угоду щодо закінчення війни, назвавши її найгіршою й такою, з якою Штати не будуть довго миритися.
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