Одеська національна опера вперше гастролює в Японії

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

2 березня в рамках гастрольного туру симфонічний оркестр Одеської національної опери вперше виступив в Японії. Перший концерт, який відбувся у місті Йокогама, розпочався виконанням державного гімну України.

Також український оркестр під керівництвом головного запрошеного диригента театру Хірофумі Йошіди виступить у містах Такасакі, Тотігі, Токіо, Кобе та Кітамі.

До концертної програми увійшли найкращі мелодії західноєвропейської класики. Окреме місце у репертуарі посідають твори українських композиторів Миколи Лисенка, Платона Майбороди та Левка Колодуба.

"Гастролі оркестру Одеської національної опери в Японії є важливою культурною подією, що має на меті популяризацію українського мистецтва на міжнародній арені та зміцнення культурних зв’язків між Україною та Японією. Театр активно працює над інтеграцією української музичної спадщини у світовий культурний простір, створюючи спільні проєкти", - наголосили у МКСК.