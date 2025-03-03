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Головна Культура Одеська національна опера вперше гастролює в Японії

Одеська національна опера вперше гастролює в Японії

Дар'я Тарасова
3 березня, 2025 понедiлок
19:08
Культура

Симфонічний оркестр Одеської національної опери 2 березня вперше виступив в Японії у межах гастрольного туру

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Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

2 березня в рамках гастрольного туру симфонічний оркестр Одеської національної опери вперше виступив в Японії. Перший концерт, який відбувся у місті Йокогама, розпочався виконанням державного гімну України.

Також український оркестр під керівництвом головного запрошеного диригента театру Хірофумі Йошіди виступить у містах Такасакі, Тотігі, Токіо, Кобе та Кітамі.

До концертної програми увійшли найкращі мелодії західноєвропейської класики. Окреме місце у репертуарі посідають твори українських композиторів Миколи Лисенка, Платона Майбороди та Левка Колодуба.

"Гастролі оркестру Одеської національної опери в Японії є важливою культурною подією, що має на меті популяризацію українського мистецтва на міжнародній арені та зміцнення культурних зв’язків між Україною та Японією. Театр активно працює над інтеграцією української музичної спадщини у світовий культурний простір, створюючи спільні проєкти", - наголосили у МКСК.

 

Теги:
Новини
Світ
музика
мистецтво
Японія
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