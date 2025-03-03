Одеська національна опера вперше гастролює в Японії
Симфонічний оркестр Одеської національної опери 2 березня вперше виступив в Японії у межах гастрольного туру
Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
2 березня в рамках гастрольного туру симфонічний оркестр Одеської національної опери вперше виступив в Японії. Перший концерт, який відбувся у місті Йокогама, розпочався виконанням державного гімну України.
Також український оркестр під керівництвом головного запрошеного диригента театру Хірофумі Йошіди виступить у містах Такасакі, Тотігі, Токіо, Кобе та Кітамі.
До концертної програми увійшли найкращі мелодії західноєвропейської класики. Окреме місце у репертуарі посідають твори українських композиторів Миколи Лисенка, Платона Майбороди та Левка Колодуба.
"Гастролі оркестру Одеської національної опери в Японії є важливою культурною подією, що має на меті популяризацію українського мистецтва на міжнародній арені та зміцнення культурних зв’язків між Україною та Японією. Театр активно працює над інтеграцією української музичної спадщини у світовий культурний простір, створюючи спільні проєкти", - наголосили у МКСК.
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