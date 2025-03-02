Директор ФБР Патель попросив Конгрес США розслідувати, куди пішли "сотні мільярдів доларів", відправлені Україні
Очільник ФБР Кеш Патель заявив, що попросив Конгрес США розслідувати, куди пішли гроші, які були відправлені на допомогу Україні
Про це передає End Wokeness.
"Я попросив Конгрес розслідувати, куди пішли ці гроші. Американський народ повинен отримати відповідь, тому що це наші гроші. Це наші податки. Існує багато дійсно вагомих причин для занепокоєння, тому що Україна була відома як місце для корупції, місце для відмивання грошей", - заявив Патель.
Водночас він звинуватив Україну в тому, що вона нібито "запустила ракету в бік Польщі": "Зеленський вийшов на світову сцену і сказав: "Росія випустила ракету в Польщу, що буквально було б актом війни". Виявилося, що Росія не випускала ніякої ракети. Виявилося, що ракета була випущена з території України і спрямована на Польщу".
Патель наголосив, що США не можуть "мати повної віри і довіри" Україні, даючи 100 мільярдів доларів.
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- На початку лютого стало відомо, що Кеш Пател торік отримав $25 тис. від російської кінокомпанії, яка поширює антизахідні погляди й наративи Кремля.
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