Директор ФБР Патель попросив Конгрес США розслідувати, куди пішли "сотні мільярдів доларів", відправлені Україні

Про це передає End Wokeness.

"Я попросив Конгрес розслідувати, куди пішли ці гроші. Американський народ повинен отримати відповідь, тому що це наші гроші. Це наші податки. Існує багато дійсно вагомих причин для занепокоєння, тому що Україна була відома як місце для корупції, місце для відмивання грошей", - заявив Патель.

Водночас він звинуватив Україну в тому, що вона нібито "запустила ракету в бік Польщі": "Зеленський вийшов на світову сцену і сказав: "Росія випустила ракету в Польщу, що буквально було б актом війни". Виявилося, що Росія не випускала ніякої ракети. Виявилося, що ракета була випущена з території України і спрямована на Польщу".

Патель наголосив, що США не можуть "мати повної віри і довіри" Україні, даючи 100 мільярдів доларів.

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FBI Director Kash Patel wants to know what happened to all the $$ we gave Ukraine pic.twitter.com/3t8TwkNH7s — End Wokeness (@EndWokeness) March 2, 2025