Кандидат Трампа на посаду очільника ФБР Пател отримав гроші від компанії, яка просуває прокремлівські наративи, - WP

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Дані документів в розпорядженні видання свідчать, що Пател отримав гроші від кінокомпанії Global Tree Pictures - вона базується в Лос-Анджелесі, але належить росіянину з громадянством США, режисеру Ігорю Лопатонокові.

Зазначено, що Лопатонок брав проєкти зокрема з проросійської кампанії впливу, яка фінансувалася фондом, створеним очільником Кремля Володимиром Путіним.

За даними видання, кандидат на очільництво ФБР отримав гроші за участь у серії документальних фільмів "Усі люди президента: Змова проти Трампа".

У цих фільмах Лопатонок позиціонував Патела й інших чиновників першої адміністрації Трампа жертвами змови, яка "зруйнувала життя тих, хто стояв на боці Дональда Трампа, намагаючись усунути демократично обраного президента з посади".

6 серій вийшли в етер через онлайн-мережу американського блогера, який брав інтервʼю в Путіна, Такера Карлсона.

Цього тижня сенат мав проголосувати за кандидатуру Патела на посаду глави ФБР, однак засідання відклали через заперечення з боку демократів. Вони заявили, що Пател - екстреміст з мізерним керівним досвідом, який може використовувати ФБР для помсти тим, кого він і Трамп вважає своїми ворогами.