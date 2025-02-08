Кандидат Трампа на посаду очільника ФБР Пател отримав гроші від компанії, яка просуває прокремлівські наративи, - WP
Кеш Пател, якого президент США Дональд Трамп пропонує на посаду голови Федерального бюро розслідувань, торік отримав $25 тис. від російської кінокомпанії, яка поширює антизахідні погляди й наративи Кремля
Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.
Дані документів в розпорядженні видання свідчать, що Пател отримав гроші від кінокомпанії Global Tree Pictures - вона базується в Лос-Анджелесі, але належить росіянину з громадянством США, режисеру Ігорю Лопатонокові.
Зазначено, що Лопатонок брав проєкти зокрема з проросійської кампанії впливу, яка фінансувалася фондом, створеним очільником Кремля Володимиром Путіним.
За даними видання, кандидат на очільництво ФБР отримав гроші за участь у серії документальних фільмів "Усі люди президента: Змова проти Трампа".
У цих фільмах Лопатонок позиціонував Патела й інших чиновників першої адміністрації Трампа жертвами змови, яка "зруйнувала життя тих, хто стояв на боці Дональда Трампа, намагаючись усунути демократично обраного президента з посади".
6 серій вийшли в етер через онлайн-мережу американського блогера, який брав інтервʼю в Путіна, Такера Карлсона.
Цього тижня сенат мав проголосувати за кандидатуру Патела на посаду глави ФБР, однак засідання відклали через заперечення з боку демократів. Вони заявили, що Пател - екстреміст з мізерним керівним досвідом, який може використовувати ФБР для помсти тим, кого він і Трамп вважає своїми ворогами.
- 1 грудня повідомлялось, що Новообраний президент США Дональд Трамп планує висунути Кеша Патела на посаду директора Федерального бюро розслідувань. Що про нього відомо.
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