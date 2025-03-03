Серйозна нестабільність всередині США ознаменує початок гарячої фази Третьої світової війни, - політолог-міжнародник Несвітайлов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"У США є кілька важелів стримування президента Дональда Трампа. Зокрема, Конгрес, суди, чиновники й державний апарат, яких адміністрація Трампа масово скорочує, а також громадянське суспільство. Ще варто зазначити про місцеву владу. Все ж таки США є конфедерацією й права та повноваження штатів там дуже сильні. Місцева влада може чинити дуже серйозний опір федеральному правлінню", - пояснив Несвітайлов.

За словами політолога, якщо адміністрація Дональда Трампа не змінить свою політику, то може призвести до початку глобальної війни. Адже Іран, КНДР й Китай не зможуть втриматись, що не скористатись слабкістю США.

"Залишається дуже серйозний ризик того, що якщо державна система не оговтається й не змінить свою політику, громадянське суспільство й місцева влада почнуть діяти. Не можна виключати взагалі те, що це може перерости в масові заворушення. До речі, є фільм "Війна штатів". Його дуже активно обговорювали й існувала думка, що цей фільм є сценарієм на випадок, якщо Дональд Трамп програє, його прихильники не змиряться і будуть такі заворушення. Зараз же це має вигляд радше, як реакція на політику Трампа. Це звісно катастрофічна небезпека. Оскільки будь-яка серйозна нестабільність всередині США може ознаменувати початок гарячої фази Третьої світової війни. Не скористатись такою тотальною слабкістю США буде гріхом для Ірану, Китаю й КНДР. Проблема буде не тільки в контексті України. Розпочнеться глобальна катастрофа. Тому є сподівання, що державні важелі, які можуть протидіяти Трампу, все ж спрацюють в США", - додав він.