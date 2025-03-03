Трамп написав, що "завтрашня ніч буде великою" і заявив, що він єдиний президент, який не віддав Путіну українські землі

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Завтрашня ніч буде великою. Я розкажу все як є!" - написав Трамп.

Водночас він назвав себе "єдиним президентом", який не віддав української землі путінській Росії.

"Єдиний президент, який не віддав української землі путінській Росії - це президент Дональд Трамп. Пам'ятайте про це, коли критикують слабкі та неефективні демократи, а Fake News з радістю публікує все, що вони скажуть", - додав він.