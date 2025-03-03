Трамп написав, що "завтрашня ніч буде великою" і заявив, що він єдиний президент, який не віддав Путіну українські землі
Президент США Дональд Трамп заявив, що "завтрашня ніч буде великою". За його словами, він єдиний лідер, який не віддав російському диктатору Володимиру Путіну українські землі
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Завтрашня ніч буде великою. Я розкажу все як є!" - написав Трамп.
Водночас він назвав себе "єдиним президентом", який не віддав української землі путінській Росії.
"Єдиний президент, який не віддав української землі путінській Росії - це президент Дональд Трамп. Пам'ятайте про це, коли критикують слабкі та неефективні демократи, а Fake News з радістю публікує все, що вони скажуть", - додав він.
- 28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.
- Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
- Після сварки у Білому домі підтримку Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.
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