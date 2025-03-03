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Папа Римський пережив два епізоди гострої дихальної недостатності

Ксенія Золотова
3 березня, 2025 понедiлок
20:59
Світ Папа Римський

Папа Римський Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності в понеділок, 3 березня, заявив Ватикан

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Папа перебуває в римській лікарні Джемеллі з 14 лютого і з того часу його не бачили на публіці. 

"Сьогодні Святіший Отець пережив два епізоди гострої дихальної недостатності, викликаної значним накопиченням ендобронхіального слизу", — йдеться в останньому медичному звіті.

Зазначається, що Папа Римський також страждав від бронхоспазму, схожого на напад астми, через що лікарям довелося виконати дві бронхоскопії.

Щоб полегшити дихання, Папі довелося використовувати штучну вентиляцію легенів, йдеться в звіті. У ньому сказано, що прогноз Папи залишається "застереженим".

Що передувало

У п'ятницю, 14 лютого, Папу Римського Франциска поклали до римської лікарні "Джемеллі" через бронхіт після того, як понтифік ледве зміг говорити під час однієї зі своїх зустрічей вранці. Він пропустить кілька запланованих публічних заходів протягом наступних трьох днів.

Увечері понеділка, 17 лютого, пресслужба Святого Престолу оприлюднила оновлену інформацію про стан здоров'я Папи Франциска. Йому довелось залишитись у лікарні через ускладнення, пов'язані з респіраторною інфекцією.

Станом на вівторок, 18 лютого, Папа Римський перебував у складному стані, оскільки у нього розвинулася двостороння пневмонія.

У суботу, 21 лютого, стан Папи Франциска різко загострився. Протягом дня у нього зупинялося дихання. Його під'єднували до кисневого балона та робили переливання крові, оскільки у глави Римо-католицької церкви було виявлено тромбоцитопенію. Згодом стало відомо, що критичний стан здоров'я 88-річного Папи Франциска продовжує погіршуватися. У нього не проходять симптоми тромбоцитопенії, а також у понтифіка виявили ниркову недостатність.

У вівторок, 25 лютого, пресслужба Святого Престолу повідомила, що Папа Франциск добре відпочив протягом ночі, втім, лікарі висловлювали стримані прогнози, зважаючи "на складність клінічної картини". 

1 березня стало відомо, що Папа Франциск пережив напад ізольованого бронхоспазму і потребував неінвазивної вентиляції легенів.

2 березня стан здоров'я Папи Франциска, який перебуває у лікарні через двосторонню пневмонію, стабілізувався. Проте прогноз "все ще залишається обережним".

Теги:
Новини
Здоров'я
Ватикан
Папа Римський Франциск
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