Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ МАГАТЕ могло вперше здійснити ротацію на ЗАЕС через окуповані території України

МАГАТЕ могло вперше здійснити ротацію на ЗАЕС через окуповані території України

Світлана Кравченко
2 березня, 2025 неділя
07:50
Світ ЗАЕС і МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), ймовірно, вперше здійснило ротацію на Запорізькій атомній електростанції через окуповані Росією території та без погодження з Україною

Зміст

Про це у соцмережі Х повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на Запорізькій АЕС через окуповану Росією територію без українського погодження", - написав він.

Російські медіа, зокрема пропагандистське агенство "РИА Новости", також підтвердило ротацію з посиланням на "Росатом". Там заявили, що маршрут для ротації спостерігачів вперше проклали "територією РФ".

 За кілька днів до цього журналіст Йозвяк повідомляв, що, ймовірно, ротація станеться через Крим без згоди України й всупереч попередженням ЄС.

"Сміливий крок Рафаеля Гроссі, який прагне стати наступним Генеральним секретарем ООН", - додав журналіст.

Наразі офіційних коментарів щодо цієї інформації у МАГАТЕ та в Україні не давали.

  • 12 лютого Росія вчергове цілеспрямовано зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.
Теги:
Новини
Україна
Росія
окуповані території
Запорізька АЕС
атомна енергетика
МАГАТЕ
Читайте також:
Володимир Зеленський
Автор Ольга Бабишена
1 березня, 2025 субота
Зеленський дав інтерв'ю після сварки з Трампом: основні заяви
Ілля Богданов
Автор Юлія Лаврук
28 лютого, 2025 п'ятниця
Вважався зниклим безвісти: російський доброволець Ілля Богданов, який воював за Україну, вийшов на зв’язок
Віталій Портников
Автор Марія Музиченко
1 березня, 2025 субота
Є стійке бажання Трампа позбутися Зеленського, це має замаскувати нездатність вплинути на Путіна, - Портников
Київ
+0.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.82
  • EUR
    Купівля 43.04
    Продаж 43.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
2 березня
07:24
"Знищили просто під носом в окупантів": партизани спалили автобус росіян у військовій частині під Москвою
07:13
втрати окупантів
Війська РФ за добу війни втратили ще 8 танків, 51 артсистему і 1110 окупантів
00:27
Еммануель Макрон
Макрон: якщо не допомогти Україні, Путін рушить на Молдову та Румунію
00:03
віце-президент США Джей Ді Венс
"Зрадник, їдь кататися до Росії!". Коли Венс приїхав до Вермонту відпочити на вихідні, його зустріли проукраїнські протестувальники
2025, субота
1 березня
23:39
Оновлено
Армія РФ ввечері 1 березня запустила дрони по Україні: на столичній Оболоні й на Київщині працює ППО
23:17
Пошкодження ЛітМузею у Харкові
ЛітМузей у Харкові постраждав внаслідок атаки дронів
23:11
Марк Фейгін
Ніякого припинення вогню не буде, Путіну немає мотиву зараз зупинятися, - Фейгін
22:52
мусульмани паломники
Мусульмани святкують початок Рамадану
22:23
Дональд Трамп
Washington Post: якщо Трамп дійсно хоче не допустити Третьої світової, із Путіним йому слід спробувати бути таким же грубим, як учора із Зеленським
21:51
Наслідок влучання у селі Стецьківка, що поблизу Сум (01.03.2025)
У селі поруч із Сумами "шахед" зруйнував приватний будинок
21:46
Норвегія
"Ніякого палива американцям": норвезька компанія Haltbakk Bunkers оголосила бойкот кораблям зі США
21:43
Оновлено
Кір Стармер і Володимир Зеленський
Британія надала Україні позику на $3,2 млрд для зміцнення обороноздатності Києва
21:32
Оновлено
Наслідки "прильоту" по житловій забудові у Запоріжжі (01.03.2025)
У Запоріжжі внаслідок удару ворога загорівся дах 4-поверхового будинку
21:23
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Можливо, стане виходом із ситуації": Портников пояснив, що може змінити позицію Трампа
21:23
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін хоче купити Трампа, а потім у два стрибки спробує реалізувати план відновлення частин СРСР, - Фейгін
20:40
Оновлено
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Рютте та Дуда закликали Зеленського відновити відносини з Трампом
20:30
Оновлено
Владислав Ванат, УПЛ, "Динамо" - "Ворскла"
"Шахтар" розтрощив "Олександрію": результати й розклад 19-го туру УПЛ
20:05
США кордон з Мексикою
Пентагон наказав перекинути до 3 тис. військових до кордону з Мексикою, – WP
20:00
OPINION
блог Борис Бабін
Ще трошки про "кирзачі" та "вертикалі"
19:24
Оновлено
Контейнеровоз LEVANTE F компанії MSC (Швейцарія)
РФ вдарила балістикою по Одесі: пошкоджено порт та іноземний контейнеровоз, двоє поранених
19:18
Ексклюзив
Франція
"Франція готова до бою": міжнародна оглядачка Мельничук про реакцію французів на зустріч Зеленського й Трампа
19:15
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Заяви Трампа щодо Канади виглядають, як сценарій ФСБ для ліквідації НАТО і ЄС, - британський експерт Грант
19:04
Третя група добровольців підписала в Польщі контракти з ЗСУ
18:54
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Путін говорить про Залужного, щоб посіяти хаос в Україні, - Фейгін
18:52
Ексклюзив
Кристали та мінерали в шахті Стебника
Найвигідніше в Україні видобувати титановмісні руди, - виконавча директорка НАДПУ Оринчак
18:31
Роберт Фіцо
Словаччина не підтримуватиме Україну у війни проти Росії ні фінансово, ні військово: заява Фіцо
18:16
Ексклюзив
Дональд Трамп
Критика Трампа в США не змінить його політику в короткостроковій перспективі, - експерт-міжнародник Краєв
18:08
OPINION
Трамп vs Зеленський: провокатори досягли свого
18:04
у Брюсселі закрили завод Audi
У Брюсселі закрили завод Audi: без роботи залишились 3 тис. працівників
17:47
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Україна опинилася на вістрі переговорів між ЄС та США, - політичний експерт Денисенко
17:32
Загиблий 27 лютого 2025 року на Дніпропетровщині християнський служитель Роман Григурко
На Дніпропетровщині росіяни вбили FPV-дроном християнського служителя, що опікувався реабілітаційним центром
17:02
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Є перелік озброєння, яке буде замінити важко: Згурець щодо можливого припинення військової допомоги США
17:00
Ексклюзив
Снаряди 155-мм
Ймовірно, Трампу буде складно зупинити вже запущені процеси щодо постачання боєприпасів, - Грант
16:59
Вареники
Пекти налисники на Масницю українці почали за Хрущова та Брежнєва: пояснюють черкаські етнологи
16:35
міністр економіки Німеччини Роберт Хабек
Міністр економіки Німеччини Хабек закликав надати Україні пакет військової допомоги на €3 млрд
16:23
На фронті з початку доби відбулося 57 боїв: росіяни найактивніші на Покровському напрямку
16:02
OPINION
Удар у спину від тисячолітнього партнера
15:49
Віктор Орбан
Орбан закликав ЄС почати "прямі дискусії з РФ" про припинення вогню в Україні, – Bloomberg
15:26
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Зеленський зробив дві помилки: американський політолог Мотиль про суперечку в Овальному кабінеті
15:02
Ексклюзив
НАТО, Трамп
В Конгресі навіть прихильники Трампа напевне будуть проти його політики щодо послаблення НАТО, - британський експерт Грант
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV