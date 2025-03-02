МАГАТЕ могло вперше здійснити ротацію на ЗАЕС через окуповані території України

Про це у соцмережі Х повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на Запорізькій АЕС через окуповану Росією територію без українського погодження", - написав він.

Російські медіа, зокрема пропагандистське агенство "РИА Новости", також підтвердило ротацію з посиланням на "Росатом". Там заявили, що маршрут для ротації спостерігачів вперше проклали "територією РФ".

За кілька днів до цього журналіст Йозвяк повідомляв, що, ймовірно, ротація станеться через Крим без згоди України й всупереч попередженням ЄС.

"Сміливий крок Рафаеля Гроссі, який прагне стати наступним Генеральним секретарем ООН", - додав журналіст.

Наразі офіційних коментарів щодо цієї інформації у МАГАТЕ та в Україні не давали.