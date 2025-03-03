Українська ППО за ніч знищила 46 із 83 ворожих дронів
У ніч проти понеділка, 3 березня, російські окупанти вчергове завдали удару безпілотниками по території України. Оборонцям неба вдалося знищити 46 ворожих БПЛА
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, із 19:00 2 березня противник запустив по Україні 83 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 46 ворожих дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.
Крім того, 31 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.
- Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Зокрема, у Харкові ворог ударив по багатоповерхівці, у Кривому Розі - по підприємству. Детальніше про наслідки нічної атаки читайте за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.34 Купівля 41.34Продаж 41.9
- EUR Купівля 43.04Продаж 43.81
- Актуальне
- Важливе