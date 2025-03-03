Українська ППО за ніч знищила 46 із 83 ворожих дронів

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, із 19:00 2 березня противник запустив по Україні 83 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 46 ворожих дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Крім того, 31 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.