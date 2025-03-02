РФ запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 2 березня

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Так, о 19:02 було оголошено про загрозу ударних дронів з південно-східного напрямку для Дніпропетровської та Запорізької областей.

Вже о 19:12 повідомлялося про загрозу застосування ударних БПЛА з північного напрямку для Харківщини.

За кілька хвилин загроза безпілотників поширилася і на Сумську область.

Станом на 19:48 БПЛА перебували:

На Харківщині, в західному та південному напрямках.

На Донеччині, в західному напрямку.

На Дніпропетровщині, в північному напрямку.

На Запоріжжі, в північному напрямку.

На Полтавщині, в північно-західному напрямку.

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