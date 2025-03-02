РФ запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 2 березня
Увечері неділі, 2 березня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Так, о 19:02 було оголошено про загрозу ударних дронів з південно-східного напрямку для Дніпропетровської та Запорізької областей.
Вже о 19:12 повідомлялося про загрозу застосування ударних БПЛА з північного напрямку для Харківщини.
За кілька хвилин загроза безпілотників поширилася і на Сумську область.
Станом на 19:48 БПЛА перебували:
- На Харківщині, в західному та південному напрямках.
- На Донеччині, в західному напрямку.
- На Дніпропетровщині, в північному напрямку.
- На Запоріжжі, в північному напрямку.
- На Полтавщині, в північно-західному напрямку.
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