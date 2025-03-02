В Офісі президента розповіли, з чого має початися перемир'я між Україною та РФ
Початок перемирʼя між Україною та Росією має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей
Про це повідомили в Офісі президента.
"Початок перемирʼя має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей. Це крок, який продемонструє справжній намір Росії щодо миру", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основою потенційного перемирʼя мають бути сильні гарантії безпеки для України. Також розглядається можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії.
Як йдеться у дописі, надалі триватиме розробка конкретного плану припинення війни на основі пропозицій Франції та Великої Британії.
У неділю, 2 березня, у Лондоні відбувся саміт європейських лідерів щодо захисту України та Європи від російської агресії за умов нового курсу США на геополітичну самоізоляцію.
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