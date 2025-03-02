В Офісі президента розповіли, з чого має початися перемир'я між Україною та РФ

Про це повідомили в Офісі президента.

"Початок перемирʼя має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей. Це крок, який продемонструє справжній намір Росії щодо миру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основою потенційного перемирʼя мають бути сильні гарантії безпеки для України. Також розглядається можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії.

Як йдеться у дописі, надалі триватиме розробка конкретного плану припинення війни на основі пропозицій Франції та Великої Британії.