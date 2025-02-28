УПЛ: розклад матчів та трансляцій 19-го туру чемпіонату України
У 19-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" грає з "Ворсклою", а "Шахтар" зустрічається з "Олександрію"
Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги.
Усі матчі чемпіонату України наживо транслює телеканал УПЛ ТБ, який доступний на більшості OTT-платформ та в пакетах провідних кабельних операторів.
Перед 19-м туром УПЛ "Динамо" мало 46 очок та лідирувало. "Олександрія" із 41 балом йшла другою, "Шахтар" мав 36 пунктів та матч у запасі й розташовувався на тертій позиції.
Чемпіонат України
19-й тур
28 лютого
13:00 "Оболонь" - "Полісся"
15:30 "Ворскла" - "Динамо"
18:00 "Карпати" - "ЛНЗ Черкаси"
1 березня
13:00 "Інгулець" - "Кривбас"
15:30 "Чорноморець" - "Лівий берег"
18:00 "Шахтар" - "Олександрія"
2 березня
15:30 "Зоря" - "Рух"
18:00 "Верес" - "Колос"
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