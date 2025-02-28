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Головна Футбол УПЛ: розклад матчів та трансляцій 19-го туру чемпіонату України
Анонс

УПЛ: розклад матчів та трансляцій 19-го туру чемпіонату України

Дмитро Марценишин
28 лютого, 2025 п'ятниця
07:11
Футбол Георгій Судаков та Іван Калюжний (в центрі), "Олександрія" - "Шахтар"

У 19-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" грає з "Ворсклою", а "Шахтар" зустрічається з "Олександрію"

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги

Усі матчі чемпіонату України наживо транслює телеканал УПЛ ТБ, який доступний на більшості OTT-платформ та в пакетах провідних кабельних операторів. 

Перед 19-м туром УПЛ "Динамо" мало 46 очок та лідирувало. "Олександрія" із 41 балом йшла другою, "Шахтар" мав 36 пунктів та матч у запасі й розташовувався на тертій позиції. 

Чемпіонат України 

19-й тур

28 лютого 

13:00 "Оболонь" - "Полісся" 

15:30 "Ворскла" - "Динамо" 

18:00 "Карпати" - "ЛНЗ Черкаси" 

1 березня 

13:00 "Інгулець" - "Кривбас" 

15:30 "Чорноморець" - "Лівий берег" 

18:00 "Шахтар" - "Олександрія" 

2 березня 

15:30 "Зоря" - "Рух" 

18:00 "Верес" - "Колос" 

 

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