УПЛ: розклад матчів та трансляцій 19-го туру чемпіонату України

Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги.

Усі матчі чемпіонату України наживо транслює телеканал УПЛ ТБ, який доступний на більшості OTT-платформ та в пакетах провідних кабельних операторів.

Перед 19-м туром УПЛ "Динамо" мало 46 очок та лідирувало. "Олександрія" із 41 балом йшла другою, "Шахтар" мав 36 пунктів та матч у запасі й розташовувався на тертій позиції.

Чемпіонат України

19-й тур

28 лютого

13:00 "Оболонь" - "Полісся"

15:30 "Ворскла" - "Динамо"

18:00 "Карпати" - "ЛНЗ Черкаси"

1 березня

13:00 "Інгулець" - "Кривбас"

15:30 "Чорноморець" - "Лівий берег"

18:00 "Шахтар" - "Олександрія"

2 березня

15:30 "Зоря" - "Рух"

18:00 "Верес" - "Колос"