В Україні 3 березня застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу

Про це інформує Укренерго.

Час застосування обмежень для промислових споживачів і бізнесу діятиме з 06:00 до 10:00 і з14:00 до 21:00.

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб'єкти", - наголосили в Укренерго.

У компанії додали, що відключення побутових споживачів не прогнозується.