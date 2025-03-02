В Україні 3 березня застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу
У понеділок, 3 березня, енергетики застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу
Про це інформує Укренерго.
Час застосування обмежень для промислових споживачів і бізнесу діятиме з 06:00 до 10:00 і з14:00 до 21:00.
"Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб'єкти", - наголосили в Укренерго.
У компанії додали, що відключення побутових споживачів не прогнозується.
- У п'ятницю, 28 лютого, в столиці та низці областей України запроваджували екстрені відключення світла через наслідки російських атак на енергооб'єкти.
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