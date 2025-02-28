У Києві та трьох областях 28 лютого запровадили екстрені відключення світла

Про це повідомили у ДТЕК.

Там зазначили, що за командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення.

Також з 17:30 аварійні відключення електроенергії будуть частково застосовані на Черкащині, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець. Він додав, що наразі є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії.

В Укренерго пояснили, що причиною екстрених відключень є наслідки російських атак на енергооб'єкти. Водночас у компанії зазначили, що першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес.

Графіки обмеження потужності для промисловості продовжують діяти. В Укренерго наголосили, що обмеження для побутових споживачів не застосовуються, за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго.