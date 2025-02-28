У Києві та трьох областях 28 лютого запровадили екстрені відключення світла
У п'ятницю, 28 лютого, в столиці та трьох областях України запровадили екстрені відключення світла
Про це повідомили у ДТЕК.
Там зазначили, що за командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення.
Також з 17:30 аварійні відключення електроенергії будуть частково застосовані на Черкащині, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець. Він додав, що наразі є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії.
В Укренерго пояснили, що причиною екстрених відключень є наслідки російських атак на енергооб'єкти. Водночас у компанії зазначили, що першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес.
Графіки обмеження потужності для промисловості продовжують діяти. В Укренерго наголосили, що обмеження для побутових споживачів не застосовуються, за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго.
- На ранок п'ятниці, 28 лютого, фахівці повернули енергопостачання для понад 18 тисяч споживачів, знеструмлених унаслідок бойових дій.
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