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Всупереч позиції Трампа більшість його виборців підтримує Україну: дослідження Razom for Ukraine

Катерина Ганжа
2 березня, 2025 неділя
18:58
Світ Дональд Трамп

Більшість прихильників американського лідера Дональда Трампа підтримують Україну. Крім того, 69% виборців-республіканців вважають Росію агресором, а 83% не схвалюють російського диктатора Володимира Путіна

Зміст

Про це йдеться у дослідженні організації Razom for Ukraine. 

Як зауважили автори дослідження, відомі представники руху MAGA (Make America Great Again) радісно зустріли п’ятничну заяву Дональда Трампа, який "загострив свою ворожість щодо президента України Володимира Зеленського". Трамп написав у соцмережах, що Зеленський "виявив неповагу до Сполучених Штатів у священному Овальному кабінеті" і "може повернутися, коли буде готовий до миру". Цьому передувала суперечка між Трампом, Зеленським та Джей Ді Венсом. Ще раніше Трамп назвав Зеленського "диктатором" і припустив, що саме Україна розпочала війну з Росією.

"Окрім серйозних наслідків для безпеки США та її союзників, така риторика може створити внутрішні проблеми для президента Трампа. Позиція Білого дому щодо України не відповідає настроям не лише країни загалом, а й республіканських виборців", - наголошують автори дослідження.

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Більше про дослідження

Зазначається, що на початку лютого організація RAZOM замовила у республіканської аналітичної компанії 1892 Polling опитування виборців, які брали участь у праймеріз Республіканської партії 2024 року, щоб дізнатися їхнє ставлення до України. 

За результатами опитування, 69% респондентів погодилися з тим, що Росія є агресором. 60% опитаних підтримали подальшу військову допомогу Україні за певних умов. Водночас 71% респондентів заявили, що були б більш схильні підтримувати таку допомогу, якби дізналися про викрадення Росією понад 19 000 українських дітей.

"Всупереч поширеним стереотипам, виборці-республіканці мають обґрунтовану і зважену позицію щодо ролі Америки у світі та війни Росії. Їхні погляди на Україну раціональні, внутрішньо узгоджені та добре поінформовані. Загалом ця група виборців навряд чи підтримає американських політиків, які сприяють Путіну", - зазначається у дослідженні.

Дональд Трамп залишається надзвичайно популярним серед республіканців – 83% опитаних мають про нього позитивну думку. Більшість із них ідентифікують себе як "республіканці Трампа" (53%), тоді як 38% вважають себе частиною "традиційної" Республіканської партії.

"Водночас республіканці ставляться до Путіна так само негативно, як до Трампа позитивно – 83% сприймають російського президента несприятливо", - зазначено у дослідженні.

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Зазначається, що "виборці, які привели Трампа та республіканську більшість у Конгрес, розрізняють тих, хто захищає кордони, і загарбників".

"Їх запитали, з яким твердженням вони погоджуються більше: що Путін розпочав неспровоковану війну, щоб підкорити Україну, чи що розширення НАТО та войовничість України спричинили війну. 70% обрали перше твердження, а друге лише 15%", - йдеться у дослідженні.

У питаннях зовнішньої політики республіканці вимагають, щоб Конгрес і Білий дім зосередилися на двох основних проблемах: неконтрольованому кордоні з Мексикою та зростаючому впливу Китаю. Все інше для них є другорядним. Навіть ті, хто скептично ставиться до подальшої допомоги Україні, готові підтримати законодавця, який її підтримує, якщо він поділяє інші пріоритети Білого дому, зазначено у дослідженні. 

"Це підтверджує і виборча практика: усі республіканці в Палаті представників, які у квітні 2024 року проголосували за допомогу Україні, виграли свої праймеріз. Консерватори також відкриті до діалогу", - кажуть автори.

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Як додають у дослідженні, серед консерваторів у різних регіонах США зберігається співчуття до України, попри їхню загальну недовіру до урядових витрат. Вони не завжди глибоко розбираються в деталях військової допомоги, але "чітко бачать, що Україна зазнала несправедливого нападу".

"Їхня солідарність з Україною продиктована патріотизмом, а не політикою. Вони ніколи б не дозволили іноземній державі вдертися до США та нашкодити їхнім сусідам. Вони не бачать причин, чому Україна повинна це дозволити", - зазначено у дослідженні.

  • 28 лютого президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Венсом. 
  • Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
  • Після сварки в Білому домі, свою підтримку Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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