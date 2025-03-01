Критика Трампа в США не змінить його політику в короткостроковій перспективі, - експерт-міжнародник Краєв
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що критика Дональда Трампа всередині країни ніяк не вплине на його політику в короткостроковій перспективі
Таку думку він висловив в етері "Еспресо".
"Реакція на вчорашні події в Білому домі вже є. В США активно на це реагують. Найбільш активні спікери консервативного американського руху вже висловили свою думку. До прикладу, Джон Болтон сказав, що Трамп все робить так, що США програють. Він колись був найбільшим консерватором з усього оточення Трампа. Болтон пояснив, що Трамп робить все можливе, щоб Америка виглядала слабкою і підігравала своїм ворогам. Те ж саме говорить донька Діка Чейні Ліз Чейні. Вона пише про те, що Трамп зрадив все те, за що стоїть американська демократія і на чому базувалась ця країна", - розповів Краєв.
Експерт пояснив, що чимало політиків побоюються висловлювати свою думку щодо дій Трампа, бо можуть втратити свої посади.
"Тобто ми вже спостерігаємо за консервативними голосами американського істеблішменту. Вони кажуть про те, що Трамп і Венс не мали права так говорити, проводити таку політику і робити такі пропозиції. Чи спрацює це? В короткостроковій перспективі, на жаль, ні. Бо значна частина тих консерваторів, які так чи інакше прийшли до влади, обмежились тим, що відмовилися коментувати дії Трампа та Венса, лише додали, що це неправильно. Вони розуміють, що в такій вертикалі, яку будує Трамп, дуже легко можна втратити свою посаду", - додав він.
- 28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Венсом.
- Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
- Після сварки в Білому домі, свою підтримку Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.
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