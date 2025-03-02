Британія виділить Україні кошти на закупівлю 5 тисяч ракет для ППО
Британський прем'єр Кір Стармер анонсував виділення Україні 1,6 млрд фунтів стерлінгів, що підуть на військові потреби
Про це він заявив 2 березня 2025 року у Лондоні за підсумками європейського безпекового саміту, присвяченого напрацюванню незалежної від США оборонної системи, передає Sky News.
Стармер оголосив про нову угоду, яка дозволяє Україні використати 1,6 мільярда фунтів стерлінгів експортного фінансування для придбання ще 5000 ракет ППО.
Ракети вироблятимуться британцями.
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За його словами, це створить робочі місця в оборонному секторі Британії.
"Це буде життєво важливо для захисту критичної інфраструктури та зміцнення України", - наголосив Стармер.
- 1 березня Стармер домовився з Зеленським про надання Україні позики на $3,2 млрд для зміцнення обороноздатності.
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