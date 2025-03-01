Стармер пообіцяв Зеленському підтримувати його та Україну "стільки, скільки це буде потрібно"

Про це пише Sky News.

"Ви маєте повну підтримку в Сполученому Королівстві, і ми будемо з вами та Україною стільки часу, скільки це може знадобитися", – сказав Стармер, коли зустрів Володимира Зеленського.

Він також додав, що Велика Британія має "абсолютну і непохитну" рішучість досягти "того, чого ми обидва хочемо досягти – тривалого миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці".

Своєю чергою український президент подякував Стармеру та народу Великої Британії за їхню підтримку від початку російсько-української війни.

Зазначимо, що Володимир Зеленський 1 березня прибув до Лондона на оборонний саміт лідерів європейських країн, який скликав Кір Стармер.

Що передувало

Напередодні Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.

Після сварки в Білому домі слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати політики США та європейські лідери, зокрема Кір Стармер.