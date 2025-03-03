Ворога відкинуто на територію РФ від села Новенького на Сумщині, - заступник голови райради Біцак
Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради, командир роти Дфтг Суми, зазначив, що Сили оборони України були готові, що противник буде намагатися перерізати логістичний шлях ЗСУ на Сумщині у напрямку Курщини
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Десь раз на місяць є прикрі випадки, коли ворожі ДРГ роблять спроби зайти на територію України. Зараз чергова спроба російських вояк була передбачувана, тобто розуміли, саме в якому місці вони зможуть ударити, аби зайти, бо мають наміри перерізати логістичну артерію у напрямку Суджі. Відповідно, наші Сили оборони були готові до цього. На сьогоднішній ранок 3 березня маю інформацію, що біля села Новенького всі намагання окупантів знищені, вони відкинуті на територію РФ", - зауважив заступник голови райради.
Володимир Біцак додав, що добре чути в місті Суми, коли йдуть бої у напрямку с. Новеньке, майже тиждень було гучно. Новеньке розташоване практично на кордоні РФ та України, а якщо по прямій на мапі - 30 км від обласного центру.
- 25 лютого речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій повідомляв, що російська окупаційна армія перетнула кордон з Україною на Сумщині, проте була відкинута на територію РФ, однак в цьому районі тривають бої.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.86
- EUR Купівля 43.06Продаж 43.76
- Актуальне
- Важливе