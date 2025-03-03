Ворога відкинуто на територію РФ від села Новенького на Сумщині, - заступник голови райради Біцак

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Десь раз на місяць є прикрі випадки, коли ворожі ДРГ роблять спроби зайти на територію України. Зараз чергова спроба російських вояк була передбачувана, тобто розуміли, саме в якому місці вони зможуть ударити, аби зайти, бо мають наміри перерізати логістичну артерію у напрямку Суджі. Відповідно, наші Сили оборони були готові до цього. На сьогоднішній ранок 3 березня маю інформацію, що біля села Новенького всі намагання окупантів знищені, вони відкинуті на територію РФ", - зауважив заступник голови райради.

Володимир Біцак додав, що добре чути в місті Суми, коли йдуть бої у напрямку с. Новеньке, майже тиждень було гучно. Новеньке розташоване практично на кордоні РФ та України, а якщо по прямій на мапі - 30 км від обласного центру.