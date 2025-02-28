У 2014 році ця війна і почалася через корисні копалини, - генерал Кривонос
Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, зазначив, що розробки видобутку скрапленого газу на Донбасі компанією Shell у 2012-2013 роках і призвели до військової агресії РФ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Чому США грають свою гру? Тут треба чітко розуміти, що люди в оточенні американського президента, які мають відношення до сучасних технологій, зацікавлені в корисних копалинах. Україна має до 5% світових корисних копалин, про які говорять американці, тому це для них може забезпечити прибутковість не на один десяток років у майбутньому. Війна – це завжди економіка", - зауважив генерал-майор запасу ЗСУ.
За його словами, початок війни у 2014 році не був захистом російськомовного населення Донбасу, як про це говорила російська пропаганда, а то була протидія розробкам видобутку скрапленого газу, які почалися компанією Shell у 2012-2013 роках.
"Адже розробка саме цих родовищ витіснила б достатньо швидко Росію з газового ринку Європу. Тому ця війна і розпочалася через корисні копалини. А США мають зараз можливість та бажання заробити на наших копалинах, через те і намагаються заганяти нас в кут. Але Європа протягнула нам руку, наше завдання на дипломатичному фронті не втратити ту ситуацію, яку ми втратили у Сполучених Шатах – відсутність в інформаційному просторі української преси протягом останніх трьох років. Бо проросійські канали формують інформаційні меседжі, які потім сприймаються певними політиками та суспільствами. І прикладом цьому є нове керівництво США, тому що було відсутнє чітке лобіювання інтересів України в американських ЗМІ, що призвело до таких помилок, які достатньо складно виправити", - резюмував Сергій Кривонос.
- 23 лютого міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що загальна вартість рідкісноземельних корисних копалин, які зберігаються зараз на тимчасово окупованих Росією територіях України, сягає 350 мільярдів доларів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.81
- EUR Купівля 43.03Продаж 43.72
- Актуальне
- Важливе