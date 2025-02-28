У 2014 році ця війна і почалася через корисні копалини, - генерал Кривонос

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Чому США грають свою гру? Тут треба чітко розуміти, що люди в оточенні американського президента, які мають відношення до сучасних технологій, зацікавлені в корисних копалинах. Україна має до 5% світових корисних копалин, про які говорять американці, тому це для них може забезпечити прибутковість не на один десяток років у майбутньому. Війна – це завжди економіка", - зауважив генерал-майор запасу ЗСУ.

За його словами, початок війни у 2014 році не був захистом російськомовного населення Донбасу, як про це говорила російська пропаганда, а то була протидія розробкам видобутку скрапленого газу, які почалися компанією Shell у 2012-2013 роках.

"Адже розробка саме цих родовищ витіснила б достатньо швидко Росію з газового ринку Європу. Тому ця війна і розпочалася через корисні копалини. А США мають зараз можливість та бажання заробити на наших копалинах, через те і намагаються заганяти нас в кут. Але Європа протягнула нам руку, наше завдання на дипломатичному фронті не втратити ту ситуацію, яку ми втратили у Сполучених Шатах – відсутність в інформаційному просторі української преси протягом останніх трьох років. Бо проросійські канали формують інформаційні меседжі, які потім сприймаються певними політиками та суспільствами. І прикладом цьому є нове керівництво США, тому що було відсутнє чітке лобіювання інтересів України в американських ЗМІ, що призвело до таких помилок, які достатньо складно виправити", - резюмував Сергій Кривонос.