"Французи вірять, що у них вийде": журналістка Лазарєва про миротворців в Україні

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Настрої тут досить таки конкретні, і по інформації, яка надходить з військових кіл, то тут досить серйозно розглядають таку гіпотезу і можливість, як поява таких миротворчих сил, або якогось контингенту в Україні. І військові абсолютно серйозно, на серйозному рівні цю імовірність проробляють. Тобто французи вірять, що у них вийде", - сказала вона.

Алла Лазарєва зазначила, що французьке суспільство звичне до того, що війська країни застосовуються поза межами держави.

"Французьку суспільство звичне до того, що французькі війська застосовуються поза межами держави. Вони звикли до того, що в них професійна армія, що ця армія брала участь у, можна сказати, миротворчих або антитерористичних операціях в Африці, і інших частинах світу. І тут до цього ставляться як до того, що ти обрав таку професію, ти військовий. Ну, окей, ця професія має високий ризик і, справді, ризик потрапити в, скажімо, дуже небезпечні якісь, гарячі точки і, можливо, скалічитись або загинути. Тому, я би не сказала, що якраз на суспільному рівні є якесь заперечення чи тривога. Тут же все-таки професійна армія відрізняється від системи загальної мобілізації. Тобто люди не думають, що, наприклад, умовно: "Мого сина викличуть і, попри те, що він умовно зовсім не підготовлений до військової служби, заберуть до війська, і він загине в Україні". Тобто тут, якщо підуть, то ті професійні військові, які самі захотіли ними бути, які є підготовлені відповідно", - зауважила заступниця головного редактора журналу "Український тиждень".

Миротворчі війська в Україні. Що відомо

Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.

11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.

За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.

17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.

Очільниця закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його держава не готується відправляти своїх військових для бойових дій в Україну, проте згадав про можливі рішення в межах миротворчої ініціативи.

Президент США Дональд Трамп підтримав розміщення європейських миротворчих військ в Україні, але зазначив, що США не братимуть у цьому участі.

Також Трамп висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін буде "не проти" розміщення європейських миротворців в Україні в рамках мирного врегулювання. У Кремлі це прокоментували.

27 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що країна готова відправити в Україну війська для миротворчої місії.

27 лютого повідомлялося, що Туреччина відкрита до розгортання своїх миротворчих сил в Україні - це питання президент Реджеп Ердоган обговорив з українським колегою Володимиром Зеленським та очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.