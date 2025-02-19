"Анітрохи не заперечував би": Трамп підтримав розміщення європейських миротворчих військ в Україні
Президент США Дональд Трамп підтримав розміщення європейських миротворчих військ в Україні. Водноча він зазначив, що США не братимуть і цьому участі
Про це він заявив під час пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч. Трансляція пресконференції була доступна на "Суспільному", також про це повідомляє CNN.
Відповідаючи на запитання, чи підтримує він розміщення європейських миротворчих військ в Україні, президент Дональд Трамп сказав, що "анітрохи не заперечував би проти цього".
"Якщо вони хочуть це зробити, це чудово. Я за це. Якщо вони захочуть це зробити, я думаю, це буде добре", — сказав він, зазначивши, що Франція та Британія висловили готовність зробити це.
За його словами, США не братимуть участі, "тому що ми дуже далеко".
Далі Трамп сказав, що "ніхто не просив мене" вивести всі американські війська з Європи, якщо буде мирна угода, "тому я не думаю, що нам доведеться це робити".
"Я б не хотів цього робити. Але це питання насправді ніколи не піднімалося", - резюмував він.
Миротворчі війська в Україні. Що відомо
Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.
За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.
17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.
Очільниця закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його держава не готується відправляти своїх військових для бойових дій в Україну, проте згадав про можливі рішення в межах миротворчої ініціативи.
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