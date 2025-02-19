"Анітрохи не заперечував би": Трамп підтримав розміщення європейських миротворчих військ в Україні

Про це він заявив під час пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч. Трансляція пресконференції була доступна на "Суспільному", також про це повідомляє CNN.

Відповідаючи на запитання, чи підтримує він розміщення європейських миротворчих військ в Україні, президент Дональд Трамп сказав, що "анітрохи не заперечував би проти цього".

"Якщо вони хочуть це зробити, це чудово. Я за це. Якщо вони захочуть це зробити, я думаю, це буде добре", — сказав він, зазначивши, що Франція та Британія висловили готовність зробити це.

За його словами, США не братимуть участі, "тому що ми дуже далеко".

Далі Трамп сказав, що "ніхто не просив мене" вивести всі американські війська з Європи, якщо буде мирна угода, "тому я не думаю, що нам доведеться це робити".

"Я б не хотів цього робити. Але це питання насправді ніколи не піднімалося", - резюмував він.