Макрон: Франція не планує відправляти військових воювати в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його держава не готується відправляти своїх військових для бойових дій в Україну, проте згадав про можливі рішення в межах миротворчої ініціативи
Про це повідомляє Le Figaro.
"Франція не готується відправляти сухопутні війська, воюючі сторони в конфлікті, на лінію фронту (в Україну, - ред.)", - сказав Макрон.
Натомість французький лідер припустив можливість "відправити експертів або навіть війська в обмеженій кількості", які б безпосередньо не воювали, аби "підтримати українців і продемонструвати солідарність".
Така ініціатива розглядається в межах гарантій безпеки Києву в разі мирної угоди з РФ.
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"Це те, про що ми думаємо з британцями", - додав Макрон.
Водночас він згадав про ймовірність рішення "у межах переговорів про проведення миротворчої операції під мандатом ООН, яка б діяла вздовж лінії фронту".
Миротворчі війська в Україні. Що відомо
Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.
За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.
17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.
Очільниця закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.
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