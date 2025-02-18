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Макрон: Франція не планує відправляти військових воювати в Україні

Дар'я Куркіна
18 лютого, 2025 вiвторок
22:10
Світ Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його держава не готується відправляти своїх військових для бойових дій в Україну, проте згадав про можливі рішення в межах миротворчої ініціативи

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Про це повідомляє Le Figaro.

"Франція не готується відправляти сухопутні війська, воюючі сторони в конфлікті, на лінію фронту (в Україну, - ред.)", - сказав Макрон.

Натомість французький лідер припустив можливість "відправити експертів або навіть війська в обмеженій кількості", які б безпосередньо не воювали, аби "підтримати українців і продемонструвати солідарність". 

Така ініціатива розглядається в межах гарантій безпеки Києву в разі мирної угоди з РФ.

Читайте також: Гарантії безпеки ніяк не пов'язані з миротворчим контингентом у зоні зіткнення, - військовий експерт Самусь

"Це те, про що ми думаємо з британцями", - додав Макрон.

Водночас він згадав про ймовірність рішення "у межах переговорів про проведення миротворчої операції під мандатом ООН, яка б діяла вздовж лінії фронту".

Миротворчі війська в Україні. Що відомо

Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.

11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ. 

За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.

17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні. 

Очільниця закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.

Теги:
Новини
Франція
військові
Війна з Росією
Емманюель Макрон
Військові новини
миротворча місія
Світ про Україну
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