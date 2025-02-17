Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Гарантії безпеки ніяк не пов'язані з миротворчим контингентом у зоні зіткнення, - військовий експерт Самусь
Ексклюзив

Гарантії безпеки ніяк не пов'язані з миротворчим контингентом у зоні зіткнення, - військовий експерт Самусь

Марина Клюєва
17 лютого, 2025 понедiлок
22:07
Війна з Росією Армія, Велика Британія

Треба розділити гарантії безпеки і миротворців. Гарантії безпеки можуть забезпечити тільки Сили оборони України

Зміст

Таку думку висловив військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в етері Еспресо. 

"Українська нація може бути гарантією безпеки, миру в Україні, щоб не було жодних ілюзій стосовно ведення миротворців Бразилії, Аргентини, Ямайки та інших країн світу, які можуть зголоситися. Китай, якщо буде дозволено Китаю взяти участь, тут може дуже багато країн глобального півдня з'явитися і запропонувати свої послуги. Миротворці - це сили, які можуть забезпечувати певний режим припинення вогню, а також інші аспекти утримання, скажімо так, відсутності, прямих зіткнень збройних на лінії розмежування або в демілітаризованій зоні. Все. Більше нічим не займаються миротворці. Більше того, будь-яка миротворча місія Peacekeeping, Peacemaking, в українській мові це не розділяється, але в ООН, коли ми класифікуємо миротворчу діяльність, там є peacemaking і peacekeeping, тобто примушення до миру і утримання миру, тобто дотримання миру, якогось режиму і так далі", - зазначив він.

Михайло Самусь зауважив, що коли йдеться про російсько-українську війну, очевидно, що тут мається на увазі лише згода обох сторін цієї війни, Росії і України, на розміщення якихось стабілізаційних сил чи моніторингової місії.

"Тому що насправді-то, ну, які миротворці можуть утримати Росію і Україну від війни. Жодні миротворці сили кажуть про 150 тисяч, хоч мільйон можна поставити між Україною і Росією на 1200 кілометрів фронту, але над цим мільйоном будуть літати “шахеди”, будуть летіти українські безпілотники або ракети, якщо треба вдарити по російській території. Тобто для того, щоб зупинити війну, тут треба політична воля. А миротворці, чи я би все-таки казав про моніторингову місію багатонаціональну, потрібна лише для того, щоби реально моніторити ситуацію на лінії зіткнення або лінії розмежування, демілітаризованій зони, як це буде, можливо, називатися. Для того, щоби дійсно дотримувалися сторони Росія-Україна оцього режиму припинення вогню, cease fire. А якщо говорити про гарантії безпеки, це абсолютно інше питання. Абсолютно, воно ніяк не пов'язане з миротворчим контингентом чи моніторинговим силами в зоні зіткнення", - вважає військовий експерт. 

Миротворчі війська в Україні. Що відомо

Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.

11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ. 

За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.

17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.

Теги:
Новини
Світ
Україна
військові
миротворча місія
гарантії безпеки
Світ про Україну
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-8.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.37
    Купівля 41.37
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.28
    Продаж 43.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
17 лютого
23:02
Конор Макдевід (на передньому плані), Канада - Фінляндія
Збірна Канади з хокею здолала Фінляндію та вийшла на США у фіналі "Турніру чотирьох націй"
22:51
Оновлено
Shahed-136
Армія РФ атакує Україну ударними БПЛА: у Києві через падіння уламків палають автівки біля житлового будинку
22:36
Delta Airlines
В аеропорту Торонто під час посадки перевернувся літак, є постраждалі
22:20
Оновлено
З початку доби на фронті сталося 122 бої: Сили оборони знешкодили понад 450 окупантів на Покровському напрямку
22:16
Ексклюзив
Військово-лікарська комісія, ВЛК
Правозахисниця Денісова пояснила, як людям з інвалідністю отримати висновок ВЛК
22:15
переговори України з Росією
В Офісі президента закликали ЄС якнайшвидше висунути свого представника для мирних переговорів з США і РФ
21:48
Зеленський разом з першою леді прибув до Туреччини
Зеленський з першою леді прибув до Туреччини та назвав ключові завдання візиту
21:37
Федір Веніславський
Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану, - Веніславський
21:32
Оновлено
Емманюель Макрон і Олаф Шольц
Екстрений саміт європейських лідерів у Парижі: що сказали Шольц, Туск і Стармер про мирну угоду для України
21:24
Оновлено
Сергій Лавров
Російська делегація на чолі з Лавровим прилетіла до Ер-Ріяду на перемовини з США
21:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На фоні останніх заяв США ворог активізував атакувальні дії. Колонка Сергія Згурця
20:52
Кіт Келлог
Келлог 19 лютого прибуде до Києва з триденним візитом
20:46
Ексклюзив
США і РФ
"Один з етапів налагодження відносин між Вашингтоном і Москвою": міжнародник Желіховський про зустріч між США та РФ у Саудівській Аравії
20:23
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що не визнаватиме перемовини США й РФ у Саудівській Аравії: держдеп США та Келлог відреагували
20:09
Ексклюзив
ЗАЕС
Щоб відновити роботу ЗАЕС після повернення під контроль України, знадобиться не менше ніж 2 роки, - депутат Запорізької міськради Кирильчук
20:03
Два Івани, або Мова в політиці
20:00
Оновлено
Джин Шагін (демократка), Том Тілліс (республіканець), Майкл Беннет (демократ)
У Верховній Раді відбулася зустріч з двопартійною делегацією сенату США
19:53
військовий облік
Європа може потенційно відправити до 30 тис. солдатів в Україну, - WP
19:52
Гривня, 1000 гривень, гроші
"Зимова єПідтримка" найчастіше йде на комуналку: в Мінекономіки назвали інші популярні категорії витрат
19:46
Південний міст
"Потреби закриття вже немає": у КМВА анонсували можливе відновлення руху Південним мостом
19:40
Оновлено
У Києві школярі показали сценку з нібито побиттям військового ТЦК: поліція й управління освіти почали перевірку
19:17
Оновлено
опалення
"Інакше довелося б евакуювати велику кількість людей": у мерії Миколаєва повідомили про часткове відновлення теплопостачання після атаки РФ
19:08
Оновлено
У польському місті Бидгощ відкрили перший центр НАТО - Україна, у ньому працюватимуть 20 українців
18:57
україна німеччина
ЗРК Gepard, боєприпаси для танків Leopard, артилерія і БПЛА: Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги
18:50
Непокаране зло повертається
Окупанти вивезли з ТОТ материкової частини України 4,8 тис. дітей у школи й дитсадки Криму
18:48
Оновлено
швидка
РФ двічі атакувала Костянтинівку FPV-дронами: серед поранених – рятувальники
18:43
Ексклюзив
ЄС США
Келлог зустрінеться з фон дер Ляєн і президентом Євроради Коштою 18 лютого, - журналістка Висоцька
18:41
Оновлено
РФ протягом дня атакувала Нікопольщину артилерією та БПЛА: поранено 6 людей
18:32
Оновлено
Єврокомісія
Колегія Єврокомісії відвідає Україну в треті роковини початку повномасштабної війни
18:17
Ексклюзив
путін трамп
На першому геополітичному "побаченні" США і РФ одразу буде складно досягти порозуміння, - політолог Магда
18:13
Кір Стармер
Прем'єр Британії Стармер зустрінеться з Трампом у Вашингтоні наступного тижня
18:13
Ексклюзив
Дональд Трамп
Деякі ініціативи, які пропонуватиме Кремль в обмін на капітуляцію України, можуть зацікавити Трампа, – професор Айзенберг
18:01
OPINION
блог Тімоті Снайдер
Умиротворення в Мюнхені: світові війни, минулі й можливі
17:58
електроенергія
Укренерго 18 лютого застосує обмеження для промисловості та бізнесу
17:47
Ексклюзив
ЗСУ, Харківщина
Чи можуть європейські країни купувати в США зброю для України: пояснення від Defense Express
17:38
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкам
Очільник МЗС Нідерландів вважає, що в Україні мають бути "сили стримування", а не миротворча місія
17:24
Виробники зброї можуть розраховувати на аванси від АОЗ терміном до 24 місяців, - Міноборони
17:22
Німеччина солдат армія
У Німеччині заявили, що "не ухилятимуться" від відправки своїх солдатів в Україну після війни
17:21
"Називаємо цей крок божевільним, щоб не назвати ворожим": група "Першого грудня" закликала Зеленського переглянути рішення про персональні санкції
17:17
Денис Пушилін
Ватажку "ДНР" Пушиліну заочно повідомили про підозру в держзраді
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV