Гарантії безпеки ніяк не пов'язані з миротворчим контингентом у зоні зіткнення, - військовий експерт Самусь

Таку думку висловив військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в етері Еспресо.

"Українська нація може бути гарантією безпеки, миру в Україні, щоб не було жодних ілюзій стосовно ведення миротворців Бразилії, Аргентини, Ямайки та інших країн світу, які можуть зголоситися. Китай, якщо буде дозволено Китаю взяти участь, тут може дуже багато країн глобального півдня з'явитися і запропонувати свої послуги. Миротворці - це сили, які можуть забезпечувати певний режим припинення вогню, а також інші аспекти утримання, скажімо так, відсутності, прямих зіткнень збройних на лінії розмежування або в демілітаризованій зоні. Все. Більше нічим не займаються миротворці. Більше того, будь-яка миротворча місія Peacekeeping, Peacemaking, в українській мові це не розділяється, але в ООН, коли ми класифікуємо миротворчу діяльність, там є peacemaking і peacekeeping, тобто примушення до миру і утримання миру, тобто дотримання миру, якогось режиму і так далі", - зазначив він.

Михайло Самусь зауважив, що коли йдеться про російсько-українську війну, очевидно, що тут мається на увазі лише згода обох сторін цієї війни, Росії і України, на розміщення якихось стабілізаційних сил чи моніторингової місії.

"Тому що насправді-то, ну, які миротворці можуть утримати Росію і Україну від війни. Жодні миротворці сили кажуть про 150 тисяч, хоч мільйон можна поставити між Україною і Росією на 1200 кілометрів фронту, але над цим мільйоном будуть літати “шахеди”, будуть летіти українські безпілотники або ракети, якщо треба вдарити по російській території. Тобто для того, щоб зупинити війну, тут треба політична воля. А миротворці, чи я би все-таки казав про моніторингову місію багатонаціональну, потрібна лише для того, щоби реально моніторити ситуацію на лінії зіткнення або лінії розмежування, демілітаризованій зони, як це буде, можливо, називатися. Для того, щоби дійсно дотримувалися сторони Росія-Україна оцього режиму припинення вогню, cease fire. А якщо говорити про гарантії безпеки, це абсолютно інше питання. Абсолютно, воно ніяк не пов'язане з миротворчим контингентом чи моніторинговим силами в зоні зіткнення", - вважає військовий експерт.

Миротворчі війська в Україні. Що відомо

Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.

11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.

За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.

17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.