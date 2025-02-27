Туреччина відкрита до відправлення миротворців в Україну, - Bloomberg
Туреччина відкрита до розгортання своїх миротворчих сил в Україні - це питання президент Реджеп Ердоган обговорив з українським колегою Володимиром Зеленським та очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим
Про це пише Bloomberg із посиланням на двох співрозмовників.
За словами джерел агентства, Ердоган окремо обговорив питання миротворців в Україні з Зеленським та Лавровим під час зустрічей в Анкарі на початку лютого.
Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що підтримає європейські країни, які вирішать долучитися до миротворчої місії в Україні, проте виключає пряму участь Вашингтона.
Як зауважує Bloomberg, Туреччина, яка має другу найбільшу після Штатів армію в НАТО, могла б зіграти "вирішальну роль для полегшення тягаря європейських союзників" у питанні миротворчої місії.
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Однак співрозмовники агентства наголосили: Анкара не буде частиною жодної миротворчої місії, якщо турецьку сторону не долучать до консультацій та підготовки щодо її формування.
Миротворчі війська в Україні. Що відомо
Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.
За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.
17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.
Очільниця закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його держава не готується відправляти своїх військових для бойових дій в Україну, проте згадав про можливі рішення в межах миротворчої ініціативи.
Президент США Дональд Трамп підтримав розміщення європейських миротворчих військ в Україні, але зазначив, що США не братимуть у цьому участі.
Також Трамп висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін буде "не проти" розміщення європейських миротворців в Україні в рамках мирного врегулювання. У Кремлі це прокоментували.
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