Франція та Британія підготували план безпекових гарантій для України з миротворцями. Трамп вважає, що Путін це прийме

Про це повідомляє "Дзеркало тижня", Інтерфакс і РБК-Україна.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція та Велика Британія підготували проєкт безпекових гарантій.

"Ми маємо відігравати свою роль у рамках гарантій безпеки", - заявив Макрон на брифінгу з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, проєкт безпекових гарантій для України передбачає розміщення миротворців: "Війська не обов'язково розташовуватимуться на лінії фронту, а будуть присутні як гарантія".

Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін буде "не проти" розміщення європейських миротворців в Україні у рамках мирного врегулювання.

"Так, він прийме це. Я поставив йому це питання. Слухай, якщо ми укладемо цю угоду, він не шукатиме світової війни", - цитує Трампа АР.

Президент США запевнив: "Європа стежитиме за тим, щоб нічого не сталося. Щойно ми все врегулюємо, війни в Україні більше не буде".