Франція та Британія підготували план безпекових гарантій для України з миротворцями. Трамп вважає, що Путін це прийме
Проєкт безпекових гарантій для України, підготовлений Францією та Британією, передбачає розміщення миротворців у країні. Президент США Дональд Трамп вважає, що Путін буде "не проти"
Про це повідомляє "Дзеркало тижня", Інтерфакс і РБК-Україна.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція та Велика Британія підготували проєкт безпекових гарантій.
"Ми маємо відігравати свою роль у рамках гарантій безпеки", - заявив Макрон на брифінгу з президентом США Дональдом Трампом.
За його словами, проєкт безпекових гарантій для України передбачає розміщення миротворців: "Війська не обов'язково розташовуватимуться на лінії фронту, а будуть присутні як гарантія".
Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін буде "не проти" розміщення європейських миротворців в Україні у рамках мирного врегулювання.
"Так, він прийме це. Я поставив йому це питання. Слухай, якщо ми укладемо цю угоду, він не шукатиме світової війни", - цитує Трампа АР.
Президент США запевнив: "Європа стежитиме за тим, щоб нічого не сталося. Щойно ми все врегулюємо, війни в Україні більше не буде".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів".
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