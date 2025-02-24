"Якщо ми будемо розумними": Трамп заявив, що війна в Україні може закінчитися протягом декількох тижнів
Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів"
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Якщо ми будемо розумними. Якщо ми не будемо розумними, вона продовжуватиметься, і ми продовжуватимемо втрачати молодих красивих людей, які не повинні гинути - а ми цього не хочемо", - сказав Трамп на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.
- Раніше Трамп заявив, що веде переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо "закінчення війни, а також великих угод з економічного розвитку, які відбудуться між США та Росією".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.44 Купівля 41.44Продаж 41.95
- EUR Купівля 43.37Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе