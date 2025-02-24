"Якщо ми будемо розумними": Трамп заявив, що війна в Україні може закінчитися протягом декількох тижнів

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми будемо розумними. Якщо ми не будемо розумними, вона продовжуватиметься, і ми продовжуватимемо втрачати молодих красивих людей, які не повинні гинути - а ми цього не хочемо", - сказав Трамп на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.