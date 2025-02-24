Трамп заявив, що веде "серйозні переговори" з Путіним щодо "закінчення війни й економічних угод між США та РФ"
Президент США Дональд Трамп заявив, що веде переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо "закінчення війни, а також великих угод з економічного розвитку, які відбудуться між США та Росією"
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп наголосив на важливості укладення угоди між США та Україною щодо рідкісноземельних ресурсів.
"Ця угода, яка є "економічним партнерством", забезпечить американському народу повернення десятків мільярдів доларів та військового обладнання, надісланих в Україну, а також допоможе українській економіці зростати в міру того, як ця жорстока та дика війна наближається до завершення", – вважає він.
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Президент США після цього зазначив, що веде "серйозні переговори" з Путіним щодо "закінчення війни, а також великих угод з економічного розвитку, які відбудуться між Сполученими Штатами та Росією".
"Переговори проходять дуже добре!" – резюмував Трамп.
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що правильно було б, якби Трамп спершу домовлявся про завершення війни з ним, а не з Путіним. В іншому разі українці втратять довіру до США.
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