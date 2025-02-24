Трамп заявив, що веде "серйозні переговори" з Путіним щодо "закінчення війни й економічних угод між США та РФ"

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп наголосив на важливості укладення угоди між США та Україною щодо рідкісноземельних ресурсів.

"Ця угода, яка є "економічним партнерством", забезпечить американському народу повернення десятків мільярдів доларів та військового обладнання, надісланих в Україну, а також допоможе українській економіці зростати в міру того, як ця жорстока та дика війна наближається до завершення", – вважає він.

Читайте також: Мир по-трампівськи: застосувати силу до жертви й допомагати агресору

Президент США після цього зазначив, що веде "серйозні переговори" з Путіним щодо "закінчення війни, а також великих угод з економічного розвитку, які відбудуться між Сполученими Штатами та Росією".

"Переговори проходять дуже добре!" – резюмував Трамп.