Рубіо заявив, що сподівається "перезавантажити" переговори із Зеленським

Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

За словами Рубіо, він не спілкувався ані з президентом Володимиром Зеленським, ані з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою після того, як українська делегація покинула Вашингтон після розмови з Трампом.

Американський держсек зазначив, що США намагаються змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, і Трамп - єдина людина, яка має шанс це зробити, а Зеленський зірвав ці зусилля.

"Всі тут знають історію тут від і до. Ми це розуміємо. Ми всі це розуміємо. Але питання зараз полягає в тому, чи можемо ми посадити їх за стіл переговорів? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб зірвати. І це те, що, на жаль, зробив Зеленський — він перевертав кожне питання", - сказав Рубіо.

Водночас він висловив сподівання, що співпрацю з українською стороною все ще можна "перезавантажити".

"Я сподіваюся, що він (президент Зеленський – ред.) прийде до усвідомлення того, що ми насправді намагаємося допомогти його країні, перш ніж вона зазнає ще тисячі жертв", – заявив американський держсекретар.

Він також визнав, що досягнення дипломатичного вирішення конфлікту не є певним.

"Ми намагаємося покласти край війні. Ви не можете покласти край війні, якщо обидві сторони не сядуть за стіл переговорів, починаючи з росіян. Я не обіцяю вам, що це можливо. Я не кажу вам, що ймовірність 90%. Я кажу, що ймовірність 0%, якщо ми не посадимо їх за стіл переговорів", – зазначив він.

Що передувало

В Овальному кабінеті 28 лютого сталася перепалка між президентом України Володимиром Зеленським, американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію Зеленського та Трампа скасували.

Після сварки в Білому домі слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.

Водночас прессекретарка президента США та його уряду Керолайн Левітт озвучила намір американської влади щодо припинення надання фінансової допомоги військового призначення для України.

Попри те, що це Трамп фактично зупинив зустріч 28 лютого із Зеленським у Вашингтоні, американський держсекретар Марко Рубіо тепер вимагає вибачень від українського президента. А генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президент Польщі Анджей Дуда закликали Володимира Зеленського відновити свої відносини з Трампом.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що президент України "повинен схаменутися і повернутися за стіл переговорів з вдячністю, або хтось інший має очолити країну".