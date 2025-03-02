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Ексклюзив

"Технологічний пиріг": воєнний оглядач Пехньо пояснив успіх ЗСУ під Покровськом

Марина Клюєва
2 березня, 2025 неділя
19:02
Війна з Росією ЗСУ дрон

Під Покровськом українське командування максимально тестує безпілотні системи і технології, які пов'язані з сучасною війною

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів воєнний оглядач Василь Пехньо.

"Я  спробую провізуалізувати або пояснити логіку того, що відбувається під Покровськом. Насправді там наше командування тестує максимально наші безпілотні технології, безпілотні системи і технології, які пов'язані з цим, з сучасною війною. Там зібрана зараз величезна кількість підрозділів, які, справді, є одними з найкращих у сенсі безпілотних систем. І вони фактично за останній час забезпечили оборону проти противника з максимальним знищенням логістики ворожої на Покровському напрямку. Нещодавно з'являлися публікації у ворожих пропагандистських каналах про те, що за Селидове вже носа не совай, окупанте, тому що одразу прилітає український дрон. Воно десь так і є насправді", - зазначив він.

Василь Пехньо зауважив, що ворожа логістика на Покровському напрямку прежахлива. Росіяни використовують там усі можливі засоби пересування.

"Вони використовують все, від цивільних автівок починаючи, завершуючи мотоблоками і прямим чином віслюками і конями для того, щоб там рухатися. Тому що ось на 10-15-20 кілометрів влаштована така собі кіл зона для окупантів. Але все це стало можливим за рахунок того, що привели наші технології до одного знаменника саме під Покровськом, тобто мало мати класні підрозділи, мало навіть повністю їх наситити дронами, важливо ними правильно керувати, тому що це технологічний пиріг. На низовому рівні цього пирога ідуть безпілотні наземні комплекси,  FPV-дрони. Багато хто думає, що от FPV-дрони можуть вирішити війну. Ні, FPV-дрони - це вирішення наслідків, скажімо так. Це наслідок, коли окупант, його живий ресурс, зумів дійти до передової і там зав'язатись у бій з нашими бійцями, відповідно працюють FPV-дрони. А можна ж працювати з причиною, тобто на 10-15 кілометрів глибше залітати. І ось тут уже з'являються надбудови над FPV. Мавіки розвідувальні зі скидами, коптери, які літають на 10-15-20 кілометрів і знищують противника, його пункти управління, склади, командно-спостережні пункти і тому подібні", - розповів він.

Водночас воєнний оглядач зазначив, що так звані асиметричні дії вдалося реалізувати окупантам у Курській області.

"Дронові крила, як і розвідувальні та ударні, так само камікадзе. І ось цей весь технологічний пиріг під Покровськом нам вдалося зробити. Це хороша новина. Погана новина, що це тільки одна діляночка фронту. Масштабуватися на весь фронт наші війська не можуть. Точно так само, наприклад, росіяни. Це теж погана новина. Вони під Курськом зараз взяли під контроль нашу логістику. Вони одну-єдину дорогу між Сумами та Суджею, просто знищують все, що по ній рухається. Десь дві третини автівок, які там пересуваються, знищуються російськими автоволоконними дронами. Це асиметрична історія, тобто росіяни не ідіоти, вони теж шукають і вчаться. І вони зробили асиметрію там, ми зробили асиметрію під Покровськом, і поки що жодна зі сторін не може розвинути це на всі півтори тисячі кілометрів фронту. Я б дуже хотів, щоб ми стали першими, хто це зможе зробити з європейськими грошима і вочевидь якимись нашими внутрішніми змінами у країні має це відбуватися", - додав Василь Пехньо.

  • 26 лютого командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що в  ході штурмових відновлювальних дій десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України зачистили населений пункт Котлине, що під Покровськом Донецької області.
  • 28 лютого керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук повідомив, що росіяни опинилися у "клешнях" на Покровському напрямку і не мають переваги.
Теги:
Відео
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
безпілотник
Покровськ
Курськ
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