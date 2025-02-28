ЗСУ ймовірно вдалося зупинити ворога на Покровському напрямку, хоча ситуація залишається складною, - Лакійчук

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Покровськ варто розглядати як широкий фронт, що пролягає від Торецька, Часового Яру до Курахівського і Новопавлівського напрямків. Ситуація на цих напрямках залишається складною. Ворог зміг відтіснити українських оборонців за Сухі Яли, де вони тримали оборону. На півночі ворог просувається вздовж висот до заходу. Проте, очевидно, противнику не вистачає сил", - зазначив Лакійчук.

Північніше, безпосередньо на Покровському напрямку, українські війська знайшли резерви, щоб призупинити або навіть зупинити ворога, каже експерт.

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"На південному сході від Покровська ворог зміг зайти за трасу на Межову, але не досяг траси Покровськ-Павлоград. Завдяки оперативним резервам ЗСУ вдалося контратакувати і відкинути росіян із зайнятих позицій. На південь від Покровська наші війська також досягли успіху на декількох напрямках", - сказав він.

Зараз лінія фронту на цій ділянці має "зубчатий" характер через те, що українські війська активно тиснуть на армію РФ.

"Якщо у ЗСУ буде достатньо сил, вони зможуть обрізати ці виступи. Але ворог вже не має переваги, що є певним свідченням їхніх помилок. Ймовірно, окупанти перекинули восьму армію на напрямок Торецьк - Часів Яр, вирішивши, що зможуть впоратися із завданням з наявними силами під Покровськом", - додав Лакійчук.