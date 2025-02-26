Десантники ЗСУ взяли під контроль Котлине на Покровському напрямку

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як розповів речник 25-ї ОПДБР Сергій Окішев, окупанти посунули лінію Сил оборони та зайняли селище Котлине у січні 2025 року.

Після цього ворожі війська мали намір вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили. Це могло значно погіршити логістичне забезпечення усього Покровського напрямку.

"Аби уникнути цього один з батальйонів 25-ї окремої повітрянодесантної бригади отримав завдання відбити у противника населений пункт та закріпитися на нових рубежах", - розповів речник бригади.