Десантники ЗСУ взяли під контроль Котлине на Покровському напрямку
У ході штурмових відновлювальних дій десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України зачистили населений пункт Котлине, що під Покровськом Донецької області
Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Як розповів речник 25-ї ОПДБР Сергій Окішев, окупанти посунули лінію Сил оборони та зайняли селище Котлине у січні 2025 року.
Після цього ворожі війська мали намір вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили. Це могло значно погіршити логістичне забезпечення усього Покровського напрямку.
"Аби уникнути цього один з батальйонів 25-ї окремої повітрянодесантної бригади отримав завдання відбити у противника населений пункт та закріпитися на нових рубежах", - розповів речник бригади.
- Спецпризначенці ССО на Донецькому напрямку знищили взвод російських окупантів, а також взяли у полон одного з них, поділився цінною інформацією про армію РФ.
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