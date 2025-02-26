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Головна Війна з Росією На Донеччині бійці ССО знищили взвод окупантів і взяли в полон росіянина, який розповів цінну інформацію

На Донеччині бійці ССО знищили взвод окупантів і взяли в полон росіянина, який розповів цінну інформацію

Катерина Єсікова
26 лютого, 2025 середа
10:06
Війна з Росією ЗСУ, Донецька область, 22 лютого 2025 р.

Спецпризначенці ССО на Донецькому напрямку знищили взвод російських окупантів, а також взяли у полон одного з них, поділився цінною інформацією про армію РФ

Зміст

Про це повідомляє командування ССО у Facebook.

Зазначається, що оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій знищили близько взводу російських військових під час нальоту на промисловий комплекс на Донецькому напрямку.

"Лиш одному ворожому військовому вдалося зберегти життя - оператори змусили його здатися в полон. Він розповів цінну інформацію про місця накопичення противника та його склади боєприпасів - ці арсенали знищено того ж дня", - повідомили військові.

Крім цього, коли російська піхота зайняла промисловий комплекс, командування одного з загонів 3-го полку ССО відправило туди підгрупи для проведення спеціальних дій.

"Першими відпрацювали оператори дронів. За скидами й ударами fpv, оператори залетіли на промку на броньованих Humvee та зачистили всі будівлі", - повідомило командування.

  • У вівторок, 25 лютого, на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Українські військові відбили 25 атак РФ на Покровському напрямку, а також 16 на Курщині.

 

Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
ССО
Донеччина
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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