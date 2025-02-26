На Донеччині бійці ССО знищили взвод окупантів і взяли в полон росіянина, який розповів цінну інформацію
Спецпризначенці ССО на Донецькому напрямку знищили взвод російських окупантів, а також взяли у полон одного з них, поділився цінною інформацією про армію РФ
Про це повідомляє командування ССО у Facebook.
Зазначається, що оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій знищили близько взводу російських військових під час нальоту на промисловий комплекс на Донецькому напрямку.
"Лиш одному ворожому військовому вдалося зберегти життя - оператори змусили його здатися в полон. Він розповів цінну інформацію про місця накопичення противника та його склади боєприпасів - ці арсенали знищено того ж дня", - повідомили військові.
Крім цього, коли російська піхота зайняла промисловий комплекс, командування одного з загонів 3-го полку ССО відправило туди підгрупи для проведення спеціальних дій.
"Першими відпрацювали оператори дронів. За скидами й ударами fpv, оператори залетіли на промку на броньованих Humvee та зачистили всі будівлі", - повідомило командування.
- У вівторок, 25 лютого, на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Українські військові відбили 25 атак РФ на Покровському напрямку, а також 16 на Курщині.
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