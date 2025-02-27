Південніше Котлиного ворог не покидає намірів повернути втрачені позиції: військовослужбовець ЗСУ Цехоцький про Покровський напрямок
Сергій Цехоцький, військовослужбовець ЗСУ з Покровського напрямку, зазначив, що противник намагається поновити контроль біля Котлиного та траси на Покровськ, аби ускладнити логістичні шляхи ЗСУ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Після звільнення населеного пункту Котлине на Покровському напрямку ситуація на цій ділянці залишається під контролем ЗСУ, хоча противник і намагається відбити втрачені позиції, але безрезультатно. Наразі спостерігаємо наміри та спроби ворога штурмувати південніше від Котлиного. Буквально вчора, 26 лютого, приблизно 30 російських вояків йшли в штурм, звісно, всі були знищені. Там їм нічого не вдалося, то вони сьогодні зранку в іншому місці намагалися знову атакувати", - прокоментував військовослужбовець ЗСУ.
За його словами, особовий склад противника розуміє, що їх очікує, але командирам армії РФ вдається силоміць, шантажем під різними приводами, навіть розстрілом, відправляти своїх військових на штурми. Слід зазначити, що третина всіх бойових зіткнень на російсько-українському фронті припадає саме на Покровський напрямок.
"Щодо значення для окупантів Котлиного та траси біля цього населеного пункту, перше – логістика, яку вони хотіли ускладнити для ЗСУ, також надалі могли б вийти на інші логістичні шляхи. Друге – ізоляція Покровська, на що вони дуже давно мають наміри. Це ворогу не вдалося реалізувати не тільки вчора чи позавчора, такі спроби відбуваються вже тривалий час. Майстерність Генштабу ЗСУ, який планує такі операції, а також наші командири на місцях за ситуації регулюють та концентрують всі сили та засоби, щоб противник не встиг отямитися. Всю ділянку, яку бачите на мапі, цілодобово контролюють наші підрозділи та різними засобами про всі пересування особового складу та техніки ворога миттєво доповідають і відразу приймають відповідні рішення", - резюмував Сергій Цехоцький.
- 26 лютого командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що в ході штурмових відновлювальних дій десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України зачистили населений пункт Котлине, що під Покровськом Донецької області.
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