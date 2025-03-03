Виробники зі США, Китаю і Швейцарії: у російській РСЗВ "Торнадо-С" виявили іноземні компоненти

Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.

Так, фахівці зафіксували одночасне використання двох волоконно-оптичних гіроскопів: ТИУС500 виробництва російського ТОВ "НВК ОПТОЛІНК", а також виріб іноземного виробництва без маркування виробника, що має індикаторні пломби китайською мовою та візуальну схожість з гіроскопами AgileLight китайського виробника BWSENSING.

За даними ГУР, використання двох гіроскопів одночасно має на меті підвищити точність ураження завдяки отриманню двох масивів інформації щодо поточного положення об’єкта в просторі.

Іноземний та російський пристрої мають подібну будову: до складу входять три кільцевих інтерферометри Саньяка, розміщених у трьох ортогональних осях, та плати електроніки.

Електроніка російського блоку зібрана на базі програмованої вентильної матриці (FPGA) Altera Cyclone (США), блоку іноземного виробництва – на мікроконтролері STMicroelectronics(Швейцарія).

Окрім цього, фахівці виявили, що російський блок містить компоненти виробників з США (Analog Devices, National Semicondictor, Maxim Integrated), КНР (Panwoo Equipment Consulting, Mornsun), Швейцарії (STMicroelectronics), Великобританії (Golledge Electronics).