Виробники зі США, Китаю і Швейцарії: у російській РСЗВ "Торнадо-С" виявили іноземні компоненти
У досліджених зразках керованих реактивних снарядів російської системи залпового вогню "Торнадо-С", які окупанти застосовують проти України, виявили іноземні компоненти
Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.
Так, фахівці зафіксували одночасне використання двох волоконно-оптичних гіроскопів: ТИУС500 виробництва російського ТОВ "НВК ОПТОЛІНК", а також виріб іноземного виробництва без маркування виробника, що має індикаторні пломби китайською мовою та візуальну схожість з гіроскопами AgileLight китайського виробника BWSENSING.
За даними ГУР, використання двох гіроскопів одночасно має на меті підвищити точність ураження завдяки отриманню двох масивів інформації щодо поточного положення об’єкта в просторі.
Іноземний та російський пристрої мають подібну будову: до складу входять три кільцевих інтерферометри Саньяка, розміщених у трьох ортогональних осях, та плати електроніки.
Електроніка російського блоку зібрана на базі програмованої вентильної матриці (FPGA) Altera Cyclone (США), блоку іноземного виробництва – на мікроконтролері STMicroelectronics(Швейцарія).
Окрім цього, фахівці виявили, що російський блок містить компоненти виробників з США (Analog Devices, National Semicondictor, Maxim Integrated), КНР (Panwoo Equipment Consulting, Mornsun), Швейцарії (STMicroelectronics), Великобританії (Golledge Electronics).
- Зокрема, російські окупанти 26 листопада 2024 року випустили по Україні 188 безпілотників, у кожному з яких - по 85 іноземних компонентів.
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