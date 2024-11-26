РФ уночі 26 листопада атакувала Україну рекордною кількістю дронів із майже 16 тис. іноземних компонентів, - Зеленський
Російські окупанти вночі 26 листопада випустили по Україні 188 безпілотників, у кожному з яких - по 85 іноземних компонентів
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Цієї ночі Росія атакувала Україну та випустила рекордну кількість ударних дронів проти наших людей – 188. Дякую нашим захисникам неба за відбиття атаки: близько 80 дронів вдалося збити, більш ніж 90 – локаційно втрачені. На жаль, є пошкодження нашої критичної інфраструктури", - написав він.
Зеленський підкреслив, що ворог атакував державу 188 дронами, кожен з яких має 85 іноземних компонентів.
"Це майже 16 000 компонентів, без яких вони не літали б. Такі атаки можливі лише тому, що злочинець обходить санкції, Росія обходить санкції через різні схеми. Дякуємо всім у світі, хто блокує такі постачання, але нам потрібно більше спільної роботи, щоб санкції діяли та змушували Росію припинити цю війну. Маємо зупинити російську агресію", - наголосив президент.
- Уночі та вранці 26 листопада росіяни запустили по Україні ракети та рекордну кількість безпілотників. Оборонцям українського неба вдалося знищити 76 ворожих дронів.
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