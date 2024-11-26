Сили ППО збили 76 зі 188 дронів, якими росіяни атакували Україну

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

З 19:30 25 листопада окупанти атакували Україну балістичними ракетами та рекордною кількістю ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу. Зокрема, радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 192 повітряних цілей:

4 балістичні ракети "Іскандер-М" з Воронезької та Курської областей РФ;

188 БПЛА з Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська РФ.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Ще 95 дронів – локаційно втрачено, ймовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі.

"На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих.

Інформація оновлюється", – додали в Повітряних силах.