Сили ППО збили 76 зі 188 дронів, якими росіяни атакували Україну
Уночі та вранці 26 листопада росіяни запустили по Україні ракети та рекордну кількість безпілотників. Оборонцям українського неба вдалося знищити 76 ворожих дронів
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
З 19:30 25 листопада окупанти атакували Україну балістичними ракетами та рекордною кількістю ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу. Зокрема, радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 192 повітряних цілей:
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М" з Воронезької та Курської областей РФ;
- 188 БПЛА з Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська РФ.
Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.
Ще 95 дронів – локаційно втрачено, ймовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі.
"На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих.
Інформація оновлюється", – додали в Повітряних силах.
- Увечері 25 листопада російська окупаційна армія запустила по території України нові групи безпілотників. У Київській області та в столиці спрацювала ППО. У Тернополі пошкоджена інфраструктура, що живить місто.
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